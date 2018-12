"See on tegelikult küsimus valele inimesele. Jaak Jõekallas on see, kes rääkis Helgi ümber ja ma arvan, et selleks läks täpselt 365 päeva. 1. jaanuarist hakkas rääkima ja lõpuks Helgi oli nõus," rääkis Estonia juht Aivar Mäe.

Sallo, kes astub üles kontsertlavastuses "Operetikuningas Imre Kalman", ütles, et tegelikult pole lavapausi juhtunud.

"Ma olen kogu aeg laval edasi olnud. Ma ei ole kunagi öelnud, et ma lavalt ära lähen, sest ilma lavata mul ei oleks elu. Aga ma ei laula peaosi. Aga selles Kalmani-etenduses ma olen n-ö Kalmani abikaasa noor Vera, ainult 40-aastane ja ma saan ükskord sädeleda ja võrgutada seda Kalmanit laval mis hirmus. See mulle meeldib. Aga laulmisest on asi väga kaugel," märkis Sallo.