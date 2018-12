Lõppev koera-aasta möödus Turovskile, kes on ka ise koera-aastal sündinud, suurepäraselt. Saatejuht Margus Saar soovis aga tulevikku vaadata ning palus zooloogil kommenteerida, mida algavalt sea-aastalt oodata võiks.

Turovski tõstis esile, et kudede ja organite osas on näiteks inimese ja sea sarnasus väga kõrge, mängida saab tüvirakkudega. "Siga annab lootust eelkõige meditsiinile," märkis Turovski. Veel arutleti sõna "siga" kasutuse üle igapäevakõnes ja sealiha söömise üle. Kokkuvõtvalt nentis teadlane aga, et ennustamisega ta ei tegele ning eelkõige ootab ta algavalt aastalt, et inimesed käituvad mõistlikult ning et valimistel ei lähtu inimesed mitte kandidaadi karismast, vaid mõtlevad enne otsustamist. "Inimese kohustus on olla mõistlik, ma loodan selle peale," ütles Turovski.