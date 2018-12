Rohumaa: EV100 aastast peaks jääma tunne, et oleme normaalne Euroopa rahvas

Rohumaa tõdes EV100 tähistamist kokku võttes, et üle Eesti toimus tähtpäevaga seoses kokku 5000 sündmust. "Uhke on see, et meie kultuuriinimesed ja ärimehed leidsid, et on mida näidata," märkis Rohumaa.

"Tunne, mis peaks jääma, on see, et me oleme täiega, täiesti normaalne, vana Euroopa rahvas, kes ajab siin oma asju," ütles Rohumaa.

Saaremäe nimetas kõige südantpuudutavamaks sündmuseks Eesti esimese üleluulepeo toimumist. Teine tähtsündmus oli Saaremäe peres kaksikute tütarde sünd.