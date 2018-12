Fotod ja video: Liis Lemsalu kandis peas vaasi ja vihjas "Eia jõulude" järjele

"See on edasiarendus. Meie teame kuumimaid trende. Ja praegu on maailmas nõnda, et juustest ja pudelist ei sünni lihtsalt soeng, vaid lillevaas," selgitasid Lemsalu ja Killandi ETV otsesaates "Sajaga edasi, Eesti!".

Vaas on edasiarendus soengust, mida sai näha eelmise aasta lõpus saates "Sajaga juubeliaastasse!", kus lauljatar kandis peas lihtsalt pudelit.

"Hästi palju kirjutati ja saadeti mulle pilte inimestest, kes tegid seda sama soengut," oli Lemsalu rõõmus ja kutsus kõiki üles saatma pilte uuest vaasisoengust.

Lemsalu rääkis ka oma aasta suurimatest tegemistest ja tõi välja rolli filmis "Eia jõulud Tondikakul" ning vihjas, et filmile võib tulla järg. "Kui inimesed vaatavad, siis ma usun, et tuleb ka teine osa," vihjas ta.