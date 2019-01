Publikut võlunud "Seltsimees laps" jõuab esmakordselt tele-ekraanile

Leelo Tungla autobiograafilistel romaanidel "Seltsimees laps ja suured inimesed" ja "Samet ja saepuru" põhinev mängufilm räägib tundliku loo stalinistliku režiimiga kaasnenud repressioonidest, hirmust, ootusest ja lootusest. On aasta 1950, kui kuueaastase Leelo silme all arreteeritakse tema koolidirektorist ema ja viiakse püssimeeste vahel ära. Läbi väikese tüdruku silmade avaldub ühe perekonna, aga ka kogu Eesti lugu, mida saadab lapselik hirm, et just tema on ema ära viimises süüdi, sest polnud piisavalt hea.

Eesti Vabariigi juubeliaastaks valminud "Seltsimees laps" on võlunud kinokülastajaid ja kriitikuid üle maailma. Rohkem kui 116 000 kinokülastajat on mängufilmi vaadanud Eestis, samuti on "Seltsimees laps" laineid löönud paljudel mainekatel välisfestivalidel pälvides tunnustust nii eduka režiidebüüdi kui ka meisterliku operaatori- ja näitlejatööde eest.

"Seltsimees laps" on režissöör Moonika Siimetsa esimene täispikk mängufilm. Peaosalisi, kuueaastast Leelot ja tema isa kehastavad Helena Maria Reisner ja Tambet Tuisk, teistes osades teevad kaasa Eva Koldits, Liina Vahtrik, Juhan Ulfsak, Lembit Peterson, Maria Klenskaja jpt. Filmi tootis Amrion, produtsent on Riina Sildos.

"Seltsimees laps" tele-esilinastub ETV-s 1. jaanuaril kell 21.25.

