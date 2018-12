Bruno Benno Puravik: minu elu otsingumootor on naine

Saates "Hommik Anuga" oli aasta viimasel päeval külas Bruno Benno Puravik, kes kirjutas raamatu "Mehest Naisest Otse Ümbernurga Ausalt". Stuudios selgus aga, et tegemist on eripärase raamatuga, kus pole ühtegi sõna.

Bruno Benno Puravik selgitas saates "Hommik Anuga", et ta on pärit Ida-Virumaa väikesest kohas A, mis on ka tema sünnikarma. "Ma alustan iga hommikut A'st ja tahan jõuda B'ni, see on kadalipp, mis tuleb elus läbi käia," ütles ta ja lisas, et tema elu otsingumootor on muidugi naine.

Põhjuseks, miks raamatus "Mehest Naisest Otse Ümbernurga Ausalt" pole ühtegi sõna, on praeguse aja infoküllus. "Peab olema väga ettevaatlik oma infotulvaga, mul oli küll tahtmine kirjutada kuuendale leheküljele üks sõna, käisin terve suve selle mõttega ringi, aga sain aru, et targem on jätta see välja," lisas ta ja tõdes, et selle asemel pakutab inimesele võimaluse luua need kujutluspildid ise.