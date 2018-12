Praeguseks on "Kukekese" baar pugenud ka Kalamaja hipsterite südametesse, sest nende tootevalikusse on tulnud erinevad alkoholivabad kokteilid. "Alkoholivaba takjakompott, mida toodavad vanadekodus vanakesed, tikrikisselli ka," sõnas Illar ja lisas, et valikus on ka tammetõru- ja aaloekompotid.

"Me pakume vanematele inimestele ka Brežnevi pakikesi, kus on asjad, mis ei vanane mitte kunagi," selgitas Illar ja lisas, et temal ei ole ka veel parim aeg mööda läinud. "Mulle öeldi ka, et 70-aastaselt on võib-olla hilja rahvatantsu minna, aga praegu olen ma prouade hulgas pulgatantsus esimene valik."

"Igal kolmapäeva õhtul, kui on vähem rahvast, on meil kepphobusereiv," ütles "Kukekese" baarmen ja mainis, et ta nägi seda Soome televisioonist. "Nendel on pulkade otsas suvalised krantshobused, aga meie müüme tõuhobusekeppe."