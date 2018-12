Juubeliaasta viimased 100 sekundit loeb kokku Taavi Varmi visuaalteos

Eurovisioni kodulehel ja Instagramis avalikustati vahetult enne aasta lõppu 2019. aasta eurolava kujundus, mille autor on Florian Wieder, kes on Eurovisooni jaoks teinud lavakujundusi ka varem.

Muusik Stig Rästa rääkis ETV saates "Jõulutunnel", et elamine Addisoni tõvega on saanud tema jaoks elu igapäevaseks osaks.

Raadio 2 Aastahitid on selleks korraks jagatud. 2018. muusika-aastal võidutsesid Nublu koos Reketiga ja nende suvine hittlugu "Mina ka" ning välisartistidest Calvin Harris & Dua Lipa oma singliga "One Kiss".

"Aasta viimased sekundid on alati kõige põnevamad. See tekitaski mõtte kinkida üks visuaalselt eriti vinge kell, mida näevad linnaväljakute ekraanidelt kõik ja saavad samal ajal juubeliaasta viimaseid sekundeid kaasa lugeda," sõnas visuaalkunstnik Taavi Varm. "Kes ei saa minna juubeliaasta lõppu linnaväljakule tähistama, saab kella käivitada kasvõi kodus," lisas ta.

