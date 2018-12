Naiskodukaitse Tartu ringkond: showtants

Tants filmiti juba aprillis, kui toimus "Anname au" avalöök Tartus.

"Valisime tantsuks "Neiu mustas kleidis", kuna meie pidulik vorm on must ja tundus eriti hästi sobivat. Talvel on vormiks must mantel," teatasid naiskodukaitsjad.

Alguskaadri pildi autor: Eha Jakobson

Lõpukaadri pildi autor: Monika Ristisaar

Kõigi "Eestib tantsib" laekunud videotega on võimalik tutvuda lehel err.ee/eestitantsib.