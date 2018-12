Sajandi suurima ühistantsu ettetantsijate arv küündib juba üle 5000

Eurovisioni kodulehel ja Instagramis avalikustati vahetult enne aasta lõppu 2019. aasta eurolava kujundus, mille autor on Florian Wieder, kes on Eurovisooni jaoks teinud lavakujundusi ka varem.

Laulja Chris Brown võib ahvi lemmikloomana pidamise eest trellide taha sattuda. Brown pidas kodus kaputsiinahvi poega nimega Fiji, kes on esinenud ka tema sotsiaalmeedia kontodel. Kuid selgub, et ta ei hankinud looma pidamiseks luba.

Muusik Stig Rästa rääkis ETV saates "Jõulutunnel", et elamine Addisoni tõvega on saanud tema jaoks elu igapäevaseks osaks.

Saate "Hommik Anuga" aastalõpu erisaates, mis läheb eetrisse NB! esmaspäeval, 31. detsembril, on külas ansambel Swingers, kes osaleb ka eesoleval Eesti Laulul. Bändi liikmed rääkisid saatejuht Anu Välbale põhjustest, miks nad pea kümme aastat koos musitseerinud on, ning meenutasid oma ekstreemsemaid esinemisolukordi, kus on tulnud muu hulgas mängida nii miinuskraadide, tormist tingitud elektrikatkestuse kui ka veriste sõrmedega.

Tantsukava on kokku pandud "Eesti tantsib" neljast tantsust. Tantsude koreograafid on Teet Kask, Argo Liik, Külli Roosna ja Kenneth Flak ja Liisa Laine. Vaata ühistantsu kava:

EV100 algatuse "Eesti tantsib" projektijuhi Raido Bergsteini sõnul on juubeliaasta lõpu ühestantsimine innustanud ootamatult paljusid inimesi üle Eesti. "Proovid on tehtud ning 31. detsembril kell 14 ootavad linnaväljakutel üle Eesti enam kui 5000 ettetantsijat, kes kõigile jõukohaseid tantsusamme õpetavad. Loomulikult võib tantsurõõmu ka oma kodus valla lasta ja ühestantsida. Omal algatusel on kaasa löömas näiteks Kihnu ja Karksi-Nuia tantsusõbrad," lisas Bergstein.

