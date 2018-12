Valmistu peoks Vabaduse väljakul: lisabussid, ilutulestik jpm

Eurovisioni kodulehel ja Instagramis avalikustati vahetult enne aasta lõppu 2019. aasta eurolava kujundus, mille autor on Florian Wieder, kes on Eurovisooni jaoks teinud lavakujundusi ka varem.

Laulja Chris Brown võib ahvi lemmikloomana pidamise eest trellide taha sattuda. Brown pidas kodus kaputsiinahvi poega nimega Fiji, kes on esinenud ka tema sotsiaalmeedia kontodel. Kuid selgub, et ta ei hankinud looma pidamiseks luba.

Muusik Stig Rästa rääkis ETV saates "Jõulutunnel", et elamine Addisoni tõvega on saanud tema jaoks elu igapäevaseks osaks.

Saate "Hommik Anuga" aastalõpu erisaates, mis läheb eetrisse NB! esmaspäeval, 31. detsembril, on külas ansambel Swingers, kes osaleb ka eesoleval Eesti Laulul. Bändi liikmed rääkisid saatejuht Anu Välbale põhjustest, miks nad pea kümme aastat koos musitseerinud on, ning meenutasid oma ekstreemsemaid esinemisolukordi, kus on tulnud muu hulgas mängida nii miinuskraadide, tormist tingitud elektrikatkestuse kui ka veriste sõrmedega.

Heategevuskampaania "Süütame südametes ilutulestiku" Tallinna kesklinna valitsus korraldab teist aastat järjest heategevuskampaania , millega kutsutakse eraviisilise ilutulestiku korraldamise asemel annetama Tallinna Lastehaigla Toetusfondile enneaegselt sündinud beebide heaks. Kampaania rõhutab, et ohutum ja säästlikum on jätta ilutulestik asjatundjate korraldada, hoolides nii lähikonna inimestest kui ka lemmikloomadest, keda pürotehnika kasutamine traumeerib ja võib koguni vigastada. Ühtlasi kutsutakse kampaaniaga säästma keskkonda, sest ilutulestikust tekkinud prügi koristamine tihti unustatakse.

Ilutulestik Ilutulestik kestab sel aastal kaheksa minutit. Harju mäe nõlvalt lendab taevalaotusesse 1662 erineva kaliibriga raketti. Vaatemängu disainib Sami Tammi, kellel on 23 aastat kogemusi üle maailma enam kui 35 eri riigis. Tuntuim neist on Vormel 1 Abu Dhabis.

