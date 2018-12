R2 Aastahitil skoorisid tänavu Nublu "Mina ka" ning Calvin Harrise & Dua Lipa "One Kiss"

Eesti TOP40

1. Nublu ft. Reket "Mina ka"

2. Nublu "öölaps!"

3. Trad.Attack! "Lell'o"

4. Kerli "Savages"

5. The Boondocks "That '60s Song"

6. Lenna "Kolm korda"

7. Elina Born ja Jüri Pootsmann "Jagatud saladus"

8. Pluuto "Mõtetes"

9. Egert Milder "Live+Love+Grow"

10. 5MIINUST x Sass Henno x Jozels "Trenažöör"

11. Must Hunt "Ei allu!"

12. Sibyl Vane "Thousand Words"

13. Rainer Ild "You Find Me Cute"

14. Respekt "Üks kõigi seas"

15. Küberünnak ja Karmo "Leheminek"

16. Puuluup "Heinakõrs"

17. Karl-Erik Taukar "Salaja"

18. DND "Kontserdilt koju"

19. Maian "Sinise leegiga"

20. NOËP "New Heights"

21. Öed "Rulli Rulli Rulli"

22. Winny Puhh "Bussis"

23. Liis Lemsalu "Püüab meid"

24. Frankie Animal "(Can't Keep Calling) Misty"

25. Elina Nechayeva "La Forza"

26. Evestus "Welcome to My World"

27. Kuradi Saar "Valel on kaunid jalad"

28. Sander Mölder x NOËP "San Francisco"

29. Puuluup "Süüta mu lumi"

30. Renate "Ping-Pong"

31. Sammalhabe "Kahekestimullivannis"

32. Iiris "Star"

33. Jüri Pootsmann "Vihmapiisad päikest täis"

34. Uudo Sepp "Sinule"

35. Reket "Kui puus pöörleb"

36. Leslie Da Bass, Elastiknaine "Naine"

37. Ans. Andur "Miks sa ei tantsi"

38. Laura "Waterfall"

39. Lepatriinu "Up the Sky"

40. Reket "Külm ja raske" (66)

Välisartistide TOP40

1. Calvin Harris, Dua Lipa "One Kiss"

2. Dynoro & Gigi D'Agostino "In My Mind"

3. Childish Gambino "This is America"

4. George Ezra "Shotgun"

5. Calvin Harris, Sam Smith "Promises"

6. Post Malone "Better Now"

7. A$AP Rocky "Praise the Lord"

8. Ava Max "Sweet But Psycho"

9. Arctic Monkeys "Four Out of Five"

10. Lady Gaga & Bradley Cooper "Shallow"

11. XXXTentacion "SAD!"

12. Dua Lipa "IDGAF"

13. Muse "Pressure"

14. XXXTentacion "Moonlight"

15. Lil Peep & XXXTentacion "Falling Down"

16. Drake "In My Feelings"

17. Florence + The Machine "Hunger"

18. Marshmello ft. Bastille "Happier"

19. Drake "God's Plan"

20. George Ezra "Paradise"

21. Alma "Cowboy"

22. Kanye West "I Love It" (ft. Lil Pump)

23. Jungle "Happy Man"

24. The 1975 "Give Yourself a Try"

25. Juice WRLD "Lucid Dreams"

26. Post Malone "Psycho"

27. Twenty One Pilots "My Blood"

28. Jungle "Heavy, California"

29. Sofi Tukker ft. NERVO, The Knocks & Alisa Ueno "Best Friend"

30. Bring Me The Horizon "Mantra"

31. Cardi B "Money"

32. Post Malone, Swae Lee "Sunflower"

33. Jack White "Over and Over and Over"

34. Drake "Don't Matter To Me" (ft. Michael Jackson)

35. Pearl Jam "Can't Deny Me"

36. Charli XCX "Delicious" (feat. Tommy Cash)

37. Travis Scott "SICKO MODE" (ft. Drake, Swae Lee & Juicy J)

38. Bazzi "Mine"

39. Twenty One Pilots "Jumpsuit"

40. Childish Gambino "Feels Like Summer"