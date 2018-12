Netflix: "Bird Boxi" on vaadanud rekordilised 45 miljonit kasutajat

Sandra Bullock mängib filmis üksikema, kes üritab päästa oma lapsi pärast seda, kui salapärased jõud Maa vallutavad ja inimesi enesetappe tegema panevad. Ellujääjad peavad selles postapokalüptilises maailmas kandma silmakatteid või seisma silmitsi üleloomulike jõududega, kes kehastuvad nende kõige sügavamateks hirmudeks, vahendab Variety.

"Võtsin täna hommikul oma silmakatte eest ära ja nägin, et "Bird Boxi" on juba vaadatud 45 037 125 miljonilt Netflixi kontolt – parim esimese seitsme päeva tulemus Netflixi omafilmide hulgas," teatas ettevõte oma Twitteris reedel.

Netflixi pressiesindaja ütles, et 45 miljonit kontot, kes on nende väitel "Bird Boxi" vaadanud, läksid arvesse alles pärast seda, kui vaatamisaeg moodustas kogu kestusest – sh tiitrid – 70 protsenti. Teisisõnu olid need kontod vaadanud 2 tundi ja 4 minutit kestvat filmi vähemalt 87 minutit. Võimalik, et ühelt Netflixi kontolt vaadati "Bird Boxi" mitu korda, kuid need läksid 45 miljoni hulgas arvesse ühe korrana.

Kui 45 miljonit Netflixi liikmekontot tõepoolest vaatasid "Bird Boxi" selle esimesel nädalal, moodustaks see 2018. aasta kolmanda kvartali lõpu seisuga umbes ühe kolmandiku ettevõtte 137 miljonist tellijast.

"Bird Boxi" lavastaja on Susanne Bier, ja see põhineb Josh Malermani 2014. aasta sama nimega romaanil. Filmis teevad kaasa ka Trevante Rhodes ("Moonlight") ja Bullocki "Oceani 8" kaasnäitleja Sarah Paulson koos John Malkovichi, Jacki Weaveri, Danielle Macdonaldi, Lil Rel Howery, BD Wongi, Machine Gun Kelly ja Tom Hollanderiga.

Enne Netflixi-esilinastust jooksis film alates 13. detsembrist ühe nädala ka kinodes Los Angeleses, New Yorgis, San Franciscos ja Londonis.