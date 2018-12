Ervin Lillepea ja Siiri Känd on pidanud oma aastavahetuse hitti "Tule õeke!" esitama ka jaanipäeval

Saate "Hommik Anuga" aastalõpu erisaates, mis läheb eetrisse NB! esmaspäeval, 31. detsembril, on külas muusik Ervin Lillepea ja laulja Siiri Känd, kelle legendaarne aastavahetuse hitt "Tule õeke!" sai pühapäeval 35-aastaseks ja mis on jätkuvalt nii populaarne, et seda palutakse neil üksi ja eraldi esitada ka muul ajal kui aastavahetusel – näiteks jaanipäeva pidustustel.

"30. detsembril 1983 aastal see lugu just rahva jaoks sündiski," märkis Lillepea. "Oli Arne Oidi lauluvõistlus ja osalesime seal Siiriga. See on selles mõttes jah minu lugu, et viisi kirjutasin mina, aga teksti autor on Elle Eha-Are, üks väga tore luuletaja."

Tol ajal Siiri Känd tegutsev laulja ei olnud ja õppis alles siis Georg Otsa muusikakoolis. "Minu erialaõpetaja oli Uno Loop ja tema viis meid [Erviniga] kokku. Ma ei osanud arvata loomulikult mingisugust suurt tõusu sellele laulule. Ma lihtsalt tegin seda, mida Ervin pakkus," märkis Känd.

"Loomulikult ma tahtsin kõike teha. Sellel ajal olin ma absoluutselt kõikidele pakkumistele nii avatud, sest siiamaani on muusikamaailm minu jaoks kõik. Hing, armastus ja elu. Loomulikult ma võtsin selle pakkumise kohe vastu. Siin ei olnud isegi mingisugust küsimust," lisas Känd.

Muusik Ervin Lillepea saates "Hommik Anuga" 31. detsembril. Autor: Kairit Leibold/ERR

Känd usub, et esiteks on see laul jäänud elama tänu oma üliilusale meloodiale. "Ja sellel ajal olid meil ka väga ilusad noored hääled, nüüd on ärarikutud hääled."

Aastate jooksul on neil tulnud oma hittlugu laulda väga palju, nii koos kui ka eraldi. Lillepea tõdes, et kokku lugenud neid kordi ta ei ole. "Aga nedi tuleb ikka väga palju. Kontserdid, tantsumängud, isegi laste jõuluetendustel ma olen laulnud seda lugu," nimetas Lillepea.

Känd lisas, et ta on seda lugu laulnud isegi jaanipäeva üritustel. "Lihtsalt tullakse juurde ja öeldakse, et palun laulge seda," selgitas Lillepea. "Tõesti, juhuseid on olnud mitu korda." Sõnu ta seepärast loos ei muuda. "Lihtsalt laulan ära. Kui inimene palub, siis palvet tuleb täita."

Siiri Känd ja Ervin Lillepea esitasid oma 35-aastaseks saanud hitti ka "Hommik Anuga" stuudios (vt videot allpool).

"Kui me seda ei tee, siis tullakse ikka pärast esinemist küsima, et miks te ei teinud seda laulu. Jaanipäeva üritusel me ei tule tõesti selle peale, et seda programmi panna. Aga siis me oleme ikka ära teinud, muidugi," märkis Känd. Ta lisas, et ehk juhuslikult mõni ülesastumine möödub nii, et seda lugu laulda ei tule.

Lillepea tõdes, et ta ise üritab selle loo laulmist vältida. "Minu jaoks on ta niivõrd vana lugu. Ma laulan esinemistel ju paljusid lugusid. Aga tullakse just ja öeldakse, et aga laulge seda "Tule õekest" ka. Mõni tulebki ainult selle "Tule õekese" pärast kohale. Loomulikult ma siis laulan."

Känd, kes käib ka varieteeprogrammiga esinemas, on pidanud ka pärast varieteeprogrammi selgitama, miks ta Õekese-lugu ei laulnud. "See ei lähe absoluutselt selle teemaga kokku. Loomulikult seal ma seda soovi kahjuks täita ei saa, sest showprogramm on showprogramm ja ma ei saa pärast tulla ja seal veel midagi laulda."

Laulja Siiri Känd saates "Hommik Anuga" 31. detsembril. Autor: Kairit Leibold/ERR

Viimati laulis Känd seda lugu üksi 15. detsembril Kolga jõululaadal. "Kui ma sinna sisenesin, juba siis mängis see lugu, vahepeal laulsin seda lugu, ja siis, kui ma ära läksin, siis ka mängis maki pealt see lugu. Tundub küll, et see on ülipopulaarne."

Kõige rohkem on nad pidanud seda lugu laulma järjest kaheksa korda. "Mäletan ühte naistepäeva. Me käisime tuntud sõnakunstniku Raimo Aasaga sellel ajal hästi palju koos. Ma ei mäleta, mis aasta see võis olla, aga olime Tallinnas ja alustasime vist hommikul kell üheksa. Sellised tunniajased sutsakad kuni õhtuni välja ja bändiga oli õhtul veel tantsumäng ka ja siis ka muidugi laulsime seda laulu."

Känd ja Lillepea tunnistasid ühest suust, et selle loo esitamine neid väsitama hakanud ei ole. "Tundub küll, et see on nii unikaalne lugu. Mind küll ei väsita," märkis Känd.