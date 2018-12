Swingers esinemistel külma, tormi ega verd ei pelga

Saate "Hommik Anuga" aastalõpu erisaates, mis läheb eetrisse NB! esmaspäeval, 31. detsembril, on külas ansambel Swingers, kes osaleb ka eesoleval Eesti Laulul. Bändi liikmed rääkisid saatejuht Anu Välbale põhjustest, miks nad pea kümme aastat koos musitseerinud on, ning meenutasid oma ekstreemsemaid esinemisolukordi, kus on tulnud muu hulgas mängida nii miinuskraadide, tormist tingitud elektrikatkestuse kui ka veriste sõrmedega.

Swingers eraldi Eesti Lauluks kokku ei tulnud ja on tegelikult juba koos musitseerinud üheksa aastat. "See on väga pikk aeg ja meil on kuidagi nii tore kooseis. Meil on perekonnad ja sõbrad koos. Me käime puhkustel koos, me käime laval koos ja suhtleme vabal ajal. See ei ole ainult Eesti Lauluks kokku kutsutud kooslus," märkis Tanja Mihhailova-Saar.

"Kuna meil on selline hea energia ja laval on fun olla, siis mõtlesime, et hea meelega läheks." Ta lisas, et kahjuks tema abikaasa Mikk Saar ei mahtunud kooseisu ära. "Kuna lubatud on ainult kuus inimest, siis Mikk hoiab kodus last."

Swingers saab 2019. aastal 10-aastaseks. "Kõige ägedam asi on see, et sa lähed esinemisele alati heatujuliselt, sest see on kõige suurem rõõm. Kõik head asjad on koos – sa lähed esinema, teed seda, mis sulle meeldib, saad oma sõpradega kokku ja selle eest veel makstakse ka. See on nii tore ja omavahel oleme kokku leppinud, et nii kaua, kui see on suur rõõm, nii kaua me seda teeme," märkis muusik ja bändi liige Timo Vendt.

Birgit Sarrap (vasakul) ja Tanja Mihhailova-Saar saates "Hommik Anuga" 31. detsembril. Autor: Kairit Leibold/ERR

"Kui on see hetk, et see muutub justkui tööks, siis ei ole vaja enam teha," lisas Vendt.

Ansambli kõige uuem liige muusik Peep Kallas kinnitas Vendti märkust. "Aga mis veel selle bändi puhul eriline on, on Mihkel Mattiseni karakter. Minu jaoks on see olnud üks vahvamaid asju, mida ma selle teise aasta jooksul jätkuvalt imestan. Seda lavatagust nalja tuleb niimoodi, et seda ei oska isegi ette oodata."

Saar lisas, et ta on seda Vendtile öelnud, et teeb Mattisenist ka kunagi filmi. Ka Birgit Sarrap jagas mälestust Mattisenist. "Meil oli ka Mihkliga esinemine ja lund sadas ning korraldajad ei olnud telki mõelnud. Me ütlesime, et me ei saa oma tehnikaga õues olla, et pill läheb katki ja nii ei saa olla."

Alternatiiviks leiti see, et Mattisen ja Birgiti abikaasa Indrek Sarrap sõitsid autoga publiku ette, auto esiistmed lükati võimalikult ette ning Mattisen mängis oma klahvpilli auto tagaistmel, kus tal aitas seda hoida Indrek Sarrap. "Mina siis seal õues laulsin, autoukse ees," lisas Birgit Sarrap. "Sellest veidramat on raske ette kujutada," nentis Mattisen.

Swingers esitas stuudios ka oma Eesti Laulu võistlusloo "High Heels In The Neighbourhood" (vt videot allpool).

Mihhailova-Saar märkis, et ka temal oli seoses külmade ilmadega üks meeldejääv seik rääkida. "Mulle meenus, kuidas me käisime Timoga esinemas. Timo mängis saksofoni, ja väljas oli umbes –15 kraadi ning see oli see oli väliesinemine. Hakkasime esinema ja saksofoni häälestus vajus külmast mitu tooni alla ehk Timo ei saanud minuga meloodiat mängida, sest ta ei olnud minuga samas helistikus." Ta lisas, et külma ilma tõttu tuli tal mikrofon oma käest ka sisuliselt lahti kangutada.

Sellega Swingersi esinemised ekstreemsetes ilmastikuoludes ei piirdu. Nad on tormiga esinenud ka näiteks Taagepera lossis. "See on üks kontsert, mis jääb väga hästi meelde, sest me jõudsime sinna, saime vist teha esimese loo poole peale, kui terve maja läks pimedaks. Natuke aega laulsime seal vist ainult trummi saatel. Õnneks oli meil olemas akustiline pill – viiul, kontrabass ja leidsime teisest toast ka klaveri ning siis läksime lihtsalt ilma võimenduseta sinna kohta, kus inimesed olid söögisaalis," meenutas Saar. Ta lisas, et sellisel juhul läheb kontsert oluliselt vahetumaks. "Teinekord see toimib väga ilusti."

Timo Vendt (vasakul) ja Tanja Mihhailova-Saar saates "Hommik Anuga" 31. detsembril. Autor: Kairit Leibold/ERR

Muudest ekstreemsustest rääkides tõdes Mattisen, et ta on korduvalt oma sõrmed ka veriseks mänginud. "Eriti, kui on selline talvine aeg, kätenahk on kuidagi veidi kuiv ja esinemisi on hästi palju ning siis mängid, tähele ei pane, möll käib ja vaatad, et kõik klahvid on verised. See ongi see, et adrenaliiniga sa ise ei pane tähele, on ju vaja teha, ja siis tõmbad glissandosid seal ja taod ning vaatad, et okei, selge."

Mihhailova-Saar ütles, et selles osas on kõige lahedam Timo, kellel rohkest mängimisest läheb suu katki. "Ta ise ei pane seda tähele ja siis mingi hetk vaatad, et kõik veri jookseb."

"Kõige hullem ongi selle asja juures see, et see ei parane ära ja siis on sul järgmine keikka, see koorik on juba peal, täitsa okei on, ja siis esimene lugu on ära ja põmm, jälle läheb lahti. Eriti, kui sul on valge pluus, siis on eriti vaja jälgida seda, et kui see tilgub, siis see ei tilguks sulle pluusi peale, sest see oleks väga kole," rääkis Vendt.

Aasta saadab Swingers ära koos ja laval. "Me läheme kõik koos Tartusse," täpsustas Birgit Sarrap. Mihhailova-Saar ütles, et uuel aastal võiks kõik jääda enam-vähem nii nagu ta on, aga tulla juurde midagi huvitavat. Vendt lisas, et ta sooviks, et ansambli liikmetel oleks aega võta täitsa enda aega. "See on tänase elutempo juures üks kõige olulisemaid asju."

Saate "Hommik Anuga" aastalõpu eri on eetris esmaspäeval, 31. detsembril kell 10.00.