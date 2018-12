Obama avaldas oma 2018. aasta lemmiklood: Cardi B, Janelle Monáe, Prince jt

"See annab mulle hetke peatumiseks ja aastale tagasivaatamiseks läbi raamatute, filmide ja muusika, mis minu meelest olid kõige mõtlemapanevad, inspireerivamad või mulle lihtsalt väga meeldisid. See annab mulle ka võimaluse esile tuua andekaid kirjanikke, muusikuid ja stsenariste – kellest mõned on väga hästi tuntud ja teised sellised, kellest te ei ole ehk varem midagi kuulnud," märkis Obama oma iga-aastase nimekirja kohta, vahendas The Rolling Stones.

Cardi B. Autor: Reuters/Scanpix

Lisaks Cardi B loole "I Like It", Janelle Monáe loole "Make Me Feel", Beyonce ja Jay-Z "loole Apeshit" ja Prince'i posttuumselt avaldatud albumi "Piano & A Microphone" loole "Mary Don't You Weep" jõudsid Obama 2018. aasta loendisse ka lood Grammyle nomineeritud muusikult H.E.R., J. Cole'ilt, Leon Bridges'ilt ja teistelt. Obama tunnustas ka hiljuti lahkunud Nancy Wilsoni kui kõigi aegade ühe parima džässilaulja albumit "The Great American Songbook".

Nagu varasematel aastatel, hõlmab Obama mitmekülgne esitlusloend mitmeid žanre, indirokist (Courtney Barnett'i "Need a Little Time", Kurt Vile'i "One Trick Ponies"), kantri (Brandi Carlile'i "Every Time I Hear That Song" Ashley McBryde'i "Girl Goin' Nowhere"), hiphopi (Chance the Rapper'i "My Own Thing", Jay Rocki "Wow Freestyle" koos Kendrick Lamariga) ja Aafrikas sündinud muusikuteni, nagu Fatoumata Diawara ja Jupiter & Okwess.