Netflix kinnitas, et "Black Mirrori" viies hooaeg saabub uuel aastal

Kes oli mures, et reedel voogedastusplatvormile Netflix jõudnud "Black Mirrori" interaktiivne film-episood on mõeldud asendama ulmeantoloogia täispikka viiendat hooaega, siis Netflix kinnitas, et uus hooaeg saabub millaski 2019. aasta lõpus.

Kinnitus järgnes New York Times'i artiklile sarja looja Charlie Brooker'iga, mille järgi Brooker andis ainult ähmase ettekujutuse sellest, millal uued osad võiksid saabuda, vahendas Consequence of Sound.

"Me teeme optimistlikumaid episoode ja lugusid, mitte ainult düstoopilisi ja negatiivseid. Tahame sarja enda jaoks huvitavana hoida," ütles Brooker.

Peale selle on viienda hooaja kohta vähe teada. See on tegemisel ja laulja Miley Cyrus kinnitas varem, et ta oli hiljuti Lõuna-Aafrikas üht sarja episoodi filmimas.