Eesti Muusikaauhinnad 2019 toob lavale kaitseväe orkestri ja Reigo Ahvena trummishow

Trummarite juhendaja Reigo Ahven kinnitas, et tulemas on midagi väga erilist. "Sellist trummimängu tulevärki polegi olnud, mida me siin kuu aja pärast võime näha," kinnitas ta. Seda, mida täpsemalt oodata võib, ta ei avaldanud. "See on üllatus."

Trummarite näol on tegemist kaitseväe orkestri ajateenijatest rivitrummaritega. "Nad on ajateenijad, kes on muusikalise taustaga ja muusikalise taustaga poisid võivad kandideerida kaitseväe orkestrisse," selgitas kaitseväe orkestri tseremoniaaldirigent leitnat Simmu Vasar.

"Mulle tundub, et see on selline ressurss, mis väärib esitlemist ja näitamist," sõnas Ahven vastuseks küsimusele, et miks just ajateenijad kampa võeti. Ka kaitseväe orkestri tseremoniaaldirigent leitnat Simmu Vasar kinnitas, et Eesti Muusikaauhinnad kindlasti õige koht, kus esineda. "Kaitseväe orkester on ikkagi osa Eesti muusikast," sõnas ta ja lisas, et mulje on väga hea. "Ahven on teinud väga head tööd ja ma arvan, et kuu aja pärast tuleb sellest tõesti hea asi."

Eesti Muusikaauhinnad 2019 toimuvad 24. jaanuaril Saku Suurhallis. Tunnustusi jagatakse kokku 17 kategoorias. Traditsiooniliselt kuulub auhinnagala juurde ka show, kus üllatusi jagub nii televaatajatele kui ka neile, kes Saku Suurhallis kohapeal on. Juba varasemalt on korraldajad kinnitanud, et lavale tulevad Lenna, Ewert and The Two Dragons ning Uudo Sepp. Esinejate täielik nimekiri jõuab publikuni jaanuari alguses.