Tommy Cash toob suurkontserdi lava Saku Suurhalli keskele

Eurovisioni kodulehel ja Instagramis avalikustati vahetult enne aasta lõppu 2019. aasta eurolava kujundus, mille autor on Florian Wieder, kes on Eurovisooni jaoks teinud lavakujundusi ka varem.

Laulja Chris Brown võib ahvi lemmikloomana pidamise eest trellide taha sattuda. Brown pidas kodus kaputsiinahvi poega nimega Fiji, kes on esinenud ka tema sotsiaalmeedia kontodel. Kuid selgub, et ta ei hankinud looma pidamiseks luba.

Muusik Stig Rästa rääkis ETV saates "Jõulutunnel", et elamine Addisoni tõvega on saanud tema jaoks elu igapäevaseks osaks.

94-aastane näitleja Leida Rammo tunnistas ETV aastalõpusaates "Aasta säravaimad tähed", et tema vanuses pole enam inimesele palju vaja. Samas tundis ta muret, et ühiskond tarbib liiga palju, hävitades loodust ja mängides liialt oma egoismi peale. Siiski on praegu kasvamas suurte kontrastidega põlvkond, kelle seas leidub ka palju tarku ja positiivseid inimesi.

Tommy Cashi autorikontsert ei ole lihtsalt muusikaüritus, vaid piire avav visuaalne elamus. Tommy Cash muudab suurhalli üheks õhtuks oma maailmaks, kus kõigil on õigus oma arvamusele ja võimalus kaasa rääkida. Mil moel see toimuma saab, selgub õhtul. Tommy lubab õhtu jooksul mitmeid erinevaid aktsioone ja üllatusi. Oma kohalviibimise on juba kinnitanud Briti superstaar ja hittide "Fancy", "Boys" ja "Boom Clap" esitaja Charli XCX.

Tommy Cashi suurkontserdi produktsioonipealik on kõrgelt hinnatud Taavi Randoja. Valguskunstnik on Vahur Daum ja videokunstnik Grete Ly Valing.

Lisaks õhtuse kontserdi ümmargusele lavale loovad unikaalse õhustiku liikuvad ekraanid, mis muudavad show ajal asendeid ja annavad lavakujundusele erineva näo. Kogu kontserdi valgus ja video on muusikaga sünkroonis, videod on loodud spetsiaalselt tänaseks kontserdiks.

