Peosarjade Grind ja Katel ühisel aastalõpupeol esineb Suurbritannia produtsent Sub Focus

Laupäeval, 29. detsembril tähistavad pealinna peosarjad Grind ja Katel aasta lõppu kahe saali peoga Kultuurikatlas, mille peaesineja on Suurbritanniast pärit elektroonilise muusika produtsent Sub Focus. Lisaks astuvad üles peosarjade residendid ja head sõbrad: Wateva, MHKL x Jozels, Bombossa Brothers, PAAP, Coverk x Byte ja Nix & Jonny.

Sub Focus, kodanikunimega Nicolaas Douwma on Suurbritanniast, Londoni külje all paiknevast linnast Guildford pärit DJ ja elektroonilise muusika produtsent. Tänavu 15. tegutsemisaastat tähistav artist jõudis muusikani juba noores eas, mil koolikaaslastega rokkbändi tegema hakkas. Et pillimäng polnud tema parim oskus, jõudis ta 13-aastaselt muusikatöötlusprogrammini, kus alustas elektroonilise muusikaga katsetamist.

"Olin igasuguses pillimängus väga kehv. Mulle meeldis arvutis muusikat luua, sest sain kogu loo ise valmis teha ilma, et peaksin midagi sisse mängima," meenutas muusik ja lisas, et aastate jooksul on ta tänaseks pillimängus osavamaks saanud. "See on rohkem produtseerimise jaoks, et saaksin enda muusika kallal töötada."

Douwma hakkas elektroonilise muusikaga tõsisemalt tegelema pärast keskkooli, mil õppis heliinseneriks. Tol ajal palju Pendulumist ja The Chemical Brothersi loomingust mõjutatud artist asus sõprade soovitusel, kes ka ise tema muusikat plaadifirmade bossidele jagasid, oma demosid laiali saatma. Sedasi jõudiski üks Sub Focuse demoplaatidest 2003. aastal Douwma sõbra kaudu RAM Records plaadifirma pealiku Andy C kätte. Kuulnud eelmisel õhtul Sub Focust klubis mängimas, võttis plaadifirma boss artisti koheselt enda tiiva alla. Järgnevatel aastatel välja antud Sub Focuse singlid olid UK tantsumuusika edetabelite tipus. Tema 2009. aastal ilmavalgust näinud omanimeline debüütalbum "Sub Focus" võeti kriitikute ja elektrooniliste muusika sõprade poolt soojalt vastu. Sellele järgnes neli aastat hiljem teine stuudioalbum "Torus". Mõlema albumi singlid on trooninud Suurbritannia tantsumuusika edetabeleid.

Alustanud trummi ja bassi produtsendina, on täna Sub Focuse looming mitmekülgsem. "Olen alati proovinud ka teistest stiilidest, nt hausist, ambiendist või teistest žanridest inspiratsiooni saada," rääkis muusik. Mitmekülgsus on viinud ta koostööni teiste seas Pendulumiga, kellega ta Austraalias tuuritas, Example'i megahiti "Kickstarts" produtseerimiseni, ühte stuudiosse Wilkinsoniga, millest sündis singel "Take It Up" ning mitmete festivalide pealavadele üle ilma.

Sub Focus astub üles peosarjade Grind ja Katel ühisel aastalõpu peol sel laupäeval, 29. detsembril Tallinnas, Kultuurikatlas. Lisaks peaartistile astuvad kahes saalis üles Wateva, MHKL x Jozels, Bombossa Brothers, PAAP, Coverk x Byte ja Nix & Jonny.