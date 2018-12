Noored muusikud korraldavad õnnetuses viga saanud noormehe aitamiseks heategevuskontserdi

Kontserdil kogutud piletiraha eest annetatakse pool kogutud summast vähiravifondi Kingitud elu toetuseks ning teine pool läheb noormehele nimega Rasmus Juhanson, kellega juhtus sel suvel Türi järve hüpates õnnetus, mille tagajärjel pole võimalik poisil iseseisvalt hingata ning ta on kaelast allapoole halvatud.

Kontserdi peakorraldaja Kaia-Liisa Kesler soovib, et kõik kontserdile tulijad tunneksid end kontserdil koduselt ja hubaselt. "Kõik sel kontserdil esinevad lauljad on minu tuttavad ja sõbrad ning pea kõik olid kohe nõus kontserdil esinema. Kui kellelgi ka midagi ees oli, siis vabastati see eelmine kohustus, et saaks kontserti teha. Mul on hea meel, et mul on nii ilusad sõbrad nii seest kui ka väljast," lausus Kesler.

Kontserdi eesmärk on annetada kogu piletitulu heategevuseks. Autor: pressimaterjalid

Kontserdil kaasa tegev "Eesti otsib superstaari" finalist Hele-Mai Mängel on kindel, et just tänu Vähiravifondi abil saadud kallitele ravimitele võisid tema kevadel vähile kaotanud vanaema elupäevad pikemad olla. "Kui taoline olukord on meist kaugel, mõnes teises peres, siis võib näida annetamine ja fondid meile iseenesestmõistetavana. Ent kui see on osa meie endi reaalsusest, siis täitub süda nii suure tänutundega, teades, et on inimesi, kes sellistesse fondidesse panustavad," sõnas Mängel.

Kontserdil teevad kaasa lauljanna Kéa, "Eesti otsib superstaari" finalistid Jaagup Tuisk, Carlos Ukareda, Hele-Mai Mängel, Helis Järvepere-Luik ning saate võitnud Uudo Sepp. Lisaks veel Mait Mikussaar, Kaia-Liisa Kesler, Loora Kaarelson ja Kauro Tafitšuk Duo, Hanna Rebeka Veermäe ja Kaarel Orumägi. Samuti saab kuulda Eesti Laulu tänavusi finaliste Inger Fridolini ja Jennifer Marisse Cohenit.

Lauljaid saadab laval bänd koosseisus Kristjan Sootalu, Mari Vasar, Henri-Hannes Sell ja Antero Noor.