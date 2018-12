The Rock saab peaosa eest 11 miljonit eurot rohkem kui Emily Blunt

Johnson teenib oma rolli eest 18 miljonit eurot, samal ajal, kui Blunt saab 7 miljonit eurot, vahendab The Independent.

See tähendab, et Johnson, kes mängib jõelaeva kapten Franki, saab praegu enam kui kaks korda suuremat palka kui Blunt, kes mängib teadlast Lily Houghtonit.

Disney pole olukorda veel jõudnud kommenteerida.

"Jungle Cruise", mis jõuab kinodesse aastal 2020, põhineb Disney samanimelisel atraktsioonil, mis on esindatud selle mitmetes teemaparkides.

Film pälvis varem kriitikat selle eest, et värbas geitegelast mängima koomik Jack Whitehalli.

"Jungle Cruise", mis sisaldab ka nn kapist välja tulemise stseeni, tähistab teist korda, mil Disney filmis esineb avalikult gei tegelane, järgides Josh Gadi kehastatud tegelase Le Fou eeskuju filmi "Kaunitar ja koletis" ("The Beauty and the Beast") 2017. aasta uusversioonis.

Johnson ja Blunt on mõlemad hiljuti saanud mängida A-klassi rollides. Johnson oli 2018. aasta 100 kõrgeimalt tasustatud kuulsuste edetabelis 5. kohal, teenides väidetavalt 108 miljonit dollarit.

Osa tema palgast tuli 2017. aasta filmi "Jumanji: Tere tulemast džunglisse" ("Jumanji: Welcome to the Jungle") kasumist. Johnson on viimastel aastatel mänginud ka filmides "Moana", "Kiired ja vihased 8" ("The Fate of the Furious") ja "Rannavalve" ("Baywatch").