Kerli Kõiv elust metsas: mul ei ole isegi jooksvat vett

ETV "Osooni" saatetiimil oli harukordne võimalus piiluda Kerli argiellu, mis möödub metsamajas elades. "Mul isegi ei ole jooksvat vett," avaldas USA-s ilma teinud muusik ja laulukirjutaja.

Lihtsates oludes elamine annab Kerli sõnul võimaluse olla hetkes. "Ma naudin seda ja see on nii heaks kontrastiks minu teisele elule või nendele aegadele, kus ma pean õudselt palju käima, suhtlema ja linnades olema," põhjendas Kerli, miks otsustas metsa elama kolida.

Lauljatar tunnistas, et ei olnud nooremana suur looduslaps, vaid igatses pigem New Yorgi suurlinnaelu järele. "Kolm-neli aastat tagasi mul hakkas Los Angeleses elades tunduma elu nii tühine. Hakkasin otsima oma juuri, tulin ära loodusesse ja hakkasin aru saama. Täielik ärkamine oli elus," ütles Kerli.

Kerli ütles, et saab tänu elule vaikuses keskenduda rohkem iseendale. "Minu jaoks on see absoluutne maiuspala, kui ei ole müra ega lärmi. Mul ei ole telekaid ja raadioid, ma teadlikult ei tekita müra," lausus ta.

Kerli tunnistas, et on oma elus kogenud läbipõlemist ja on pidanud harjuma mõttega, et alati ei pea kuskile jooksma, vaid on täiesti normaalne istuda metsas ja vaadata puid. "Ma arvan, et looduses elamine on minu jaoks uus mõõde. Paljud uued uksed, mis on avanenud," lisas ta.