Eurovisioni kodulehel ja Instagramis avalikustati vahetult enne aasta lõppu 2019. aasta eurolava kujundus, mille autor on Florian Wieder, kes on Eurovisooni jaoks teinud lavakujundusi ka varem.

Laulja Chris Brown võib ahvi lemmikloomana pidamise eest trellide taha sattuda. Brown pidas kodus kaputsiinahvi poega nimega Fiji, kes on esinenud ka tema sotsiaalmeedia kontodel. Kuid selgub, et ta ei hankinud looma pidamiseks luba.

Muusik Stig Rästa rääkis ETV saates "Jõulutunnel", et elamine Addisoni tõvega on saanud tema jaoks elu igapäevaseks osaks.

Neljapäeval esilinastus Tallinnas komöödia "Lõbus perekond", mis hakkab jooksma kinodes üle Eesti. Filmis teeb kaasa hulk kodumaiseid näitlejaid ja filmi kangelanna on Saara Kadak. Näitleja jaoks on see esimene suurem rahvusvaheline filmiroll koos armeenia näitleja Armen Arushanjaniga.

