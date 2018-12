Aasta viimasel päeval pidutseb kogu Eesti ja ERR-i vahendusel saab sellest osa igaüks ka oma kodus. Suure pidupäeva eel, 30. detsembril võtavad ERRi tele- ja raadiokanalid aasta kokku erisaadetega, mis teevad ülevaate 2018. aasta tähtsündmustest.

"Aktuaalse Kaamera" toimetus toob kell 20 ETV ekraanile erisaate "2018 Aktuaalses Kaameras", mis vaatab aastale tagasi koos külaliste Erkki Raasukese, Armin Karu, Jaak Printsi ja Tarja Haloneniga. Samal õhtul kell 21.30 on ETV ekraanil "Aasta säravaimad tähed", milles kümme ETV saatejuhti võõrustavad silmapaistvaid eestlaseid.

Kokkuvõtete tegemise aeg on ka raadios – Vikerraadios algab pühapäeval kell 12.05 kahetunnine erisaade "Samost ja Sildam", kus ajakirjanikud Anvar Samost ja Toomas Sildam reastavad lõppeva aasta mõjukad inimesed Eestis ning kutsuvad ühe neist ka stuudiosse. Raadio 2 võtab kirju muusika-aasta kokku kell 14 algava maratonsaatega, kus selgub Aastahitt 2018 rahvahääletuse TOP40.

Aasta viimasel päeval teeb ETV koos EV100 toimkonnaga kummarduse juubeliaastale ja paneb sellele punkti üle-eestilise peoga, kus läbi päeva saab kaasa elada pidustustele erinevates Eesti paikades. Kaamerasilm jälgib, kuidas saadetakse aasta ära Narvast Kuressaareni ja milliste elamustega jätavad 2018. aasta selja taha inimesed üle Eesti. "Sajaga edasi, Eesti!" teeb tujuküllaseid otselülitusi kõige ägedamatelt Eestimaa pidudelt alates kell 14.55 ja toob kell 21.35 koju kätte suurejoonelise kontserdi Tallinnast Vabaduse väljakult, kus üles astuvad 2 Quick Start, Genka, Uudo Sepp jpt. President Kersti Kaljulaid saadab oma aastavahetuse tervituse Pärnust kell 23.50. Vabaduse väljaku pidustusi vahendab alates kell 22.15 otsesaatena ka ETV+.

Lisaks suurele peole pakub ETV aastavahetuse programm ka põnevaid kohtumisi, parimat muusikat ning loomulikult head ajakohast huumorit. Eesti elu omas mahlas jõuab vaatajateni kell 13.15 legendaarses teatrietenduses "Eesti matus". Kell 18.00 elustab Jan Uuspõld aga värskes stand-up etenduses "Oma jope" värvikad tegelased nagu Zorro, rullnokk Pets jpt. Huumoriklassikat pakub ka kell 19 algav saade "Elu parim nali", mis tõstab koos kuulsate eestlastega esile need naljad, mis tele-ekraanil kedagi tõsiseks ei jäta. Veel enne seda kell 17 saab kaasa elada Marko Reikopi maitseküllastele kohtumistele saates "Reikop sööb".

Üllatuste lainel on ka "Õnne 13", kus aastavahetusele kohaselt kõik veidi äraspidine on – miks Alma ootamatult Estonia lavale satub, seda näeb kell 20.30. Ja muidugi on aasta viimasel õhtul kohal ärapanijad Peeter Oja ja Mart Juur, kes on sedavõrd suures hoos, et võtavad ETV ekraani üle kahel korral, kell 21.15 ja kell 22.15.

Uue aasta esimesel tunnil on kõik oodatud peole, mille aukülaliseks on Anne Veski, sest eetrisse jõuab värske kontsert-salvestus suurejooneliselt kontsertilt "Anne Veski. 40 aastat laval". Aastavahetuse peoks saab ette valmistuda juba 31. detsembril kell 15.30, kui ETV näitab eksklusiivset portreesaadet "Hea tuju maaletooja. Anne Veski", milles särav diiva kutsub vaatajad enda koju ja avab oma lavakarjääri tipphetki Eestis ja väljapool.

2019. aasta esimese päeva täidab ETV parimate Eesti filmidega – kui päeva alustab suur filmimaraton "Kevade", "Suve" ja "Sügise" seltsis, siis päevale paneb kell 21.25 uhke punkti auhindadega pärjatud ja publiku südamed võitnud "Seltsimees lapse" teleesilinastus. Jaanuari esimesel päeval saab nautida ka traditsioonilisi uusaastakontserte – kell 12.15 kõlab ETV-s Viini Filharmoonikute uusaastakontsert ja kell 17.55 Eesti Kontserdi ja Hennessy uusaastakontsert Annely Peebo ja Marko Matverega.

