Briti-Libeeria kunstnik Lina Iris Viktor kaebas veebruaris Kendrick Lamari ja SZA autoriõiguste rikkumise pärast kohtusse. Viktor väitis, et filmi "Must panter" jaoks tehtud loo "All the Stars" videos kasutati loata elemente tema maaliseeriast "Constellations". 21. detsembri seisuga on SZA ja Lamari ning Viktori vaheline kohtuasi jõudnud lahendini.

Viktor väitis varem, et Marveli esindajad võtsid temaga 2016. aasta novembris ja 2017. aasta detsembris ühendust seoses tema kunsti kasutamisega "Mustas pantris", kuid ta lükkas lõpuks nende pakkumised tagasi. Sellegipoolest esinevad videos "All the Stars" väidetavalt Viktori tööle sarnanevad pildid, vahendab Pitchfork.

Juulis palusid Lamar ja SZA kohtu eesistujal takistada Viktoril singlist "All the Stars" või albumist "Black Panther The Album" igasuguse kasumi saamine. Algne kohtuasi suletakse nüüd otsusega jätta kõik nõuded rahuldamata.