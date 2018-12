Chris Browni ähvardab ahvi lemmikloomana pidamise eest vanglakaristus

Laulja Chris Brown võib ahvi lemmikloomana pidamise eest trellide taha sattuda. Brown pidas kodus kaputsiinahvi poega nimega Fiji, kes on esinenud ka tema sotsiaalmeedia kontodel. Kuid selgub, et ta ei hankinud looma pidamiseks luba.

Los Angelesi ringkonnaprokuratuur esitas Brownile süüdistuse kahes kuriteoepisoodis piirangutega liigi loata omamise eest. Süüdimõistmise korral võib teda oodata kuni kuuekuuline vanglakaristus, vahendab NME.

Brown oli sunnitud ahvist loobuma pärast seda, kui inimesed nägid looma internetis olnud fotodelt ja videodelt ning teatasid temast ametivõimudele.

"Oma LA kesklinnas asuvast kontorist lahkudes ja tänaval magavatest inimestest möödudes, et minna kaitsma inimesi, keda ringkonnaprokuratuur on süüdistanud ravikanepi müümises, raiskavad nad nüüd maksumaksja raha sellele, et uurida sõna otseses mõttes monkey business'it. Sellega saab see absurdsuse ring täis," ütles Browni advokaat Mark Geragos.

Lauljal tuleb otsuse väljakuulutamiseks kohtusse ilmuda 6. veebruaril.

Loomade julmuse tõkestamise kuninglik ühing (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, RSPCA) on hoiatanud kaputsiinahvide lemmikloomadena pidamise eest. "Kaputsiinahvid, nagu ka teised primaadid, ei ole head lemmikloomad. Kodukeskkonnas muutuvad nad õnnetuks ja võivad muutuda agressiivseks. Nad vajavad teiste kaputsiinahvide seltskonda ja palju liikumist. Neid vajadusi ei ole võimalik kodukeskkonnas lihtsalt täita."