Raadio 2 Aastahiti hääletus läheb lukku neljapäeva öösel

Muusik Stig Rästa rääkis ETV saates "Jõulutunnel", et elamine Addisoni tõvega on saanud tema jaoks elu igapäevaseks osaks.

Sel pühapäeval selguvad Raadio 2 eetris need lood, mille muusikasõbrad on tänavusteks lemmikuteks valinud. Tulemused avalikustatakse Raadio 2 otsesaates 30. detsembril algusega kella 14.00, kus kantakse ette kodu- ja välismaiste lemmiklugude TOP 40. Aastahiti hääletus läheb lukku täna öösel, oma lemmikute poolt saab veel hääletada kodulehel www.aastahitt.ee või Raadio 2 Facebooki lehel. Kõikide Aastahitt 2018 hääletajate vahel lähevad loosi vabapääsmed erinevatele muusikasündmustele, sh Eesti Laulu finaalkontserdile Saku Suurhallis, Paul Kalkbrenneri, Olafur Arnaldsi ja Disturbedi kontsertidele, aga ka suvistele Intsikurmu ja I Land Sound festivalidele. Raadio 2 valib kuulajate abiga Aastahitti juba 25. korda, esmakordselt toimus aastalõpu muusikaküsitlus 1994. aastal.

