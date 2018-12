Tommy Cash: Charli XCX avaldas ise soovi minu live'il esineda

"Kõige coolim on see, et tegelikult Charli ise kirjutas mulle, et kuule, tuleme live'ile. Mul käis see kuskil peas läbi, aga mul on hästi palju nende asjadega, mida ma soovin, et need lähevad täide. Mina ei approachinud üldse esimesena, tema oli: "Kuule ma tahan täiega su live'ile tulla"," kirjeldas Cash Raadio 2 saates "Koit Raudsepp", kuidas maailmakuulus popstaar tema kontserdi külalisesinejaks sai.

Cash arvab ka ise, et Charli XCX-i osalemine on suur asi. "Ma loodan, et inimestele meeldib see üllatus," rääkis ta.

Charli XCX lendab oma tiimiga Eestisse 29. detsembril toimuvaks kontserdiks ning Cash ei välista, et staar jääb ka aastavahetuseks siia. "Äkki jäävad siia," pakkus ta.

Cash lubas, et kannab kontserdil ette kõik uued lood ja vanemad hitid ning loodab, et Charli XCX on laval kauem kui ühe loo jagu. "Ma üritan Charlit ära rääkida, et ta teeks rohkem lugusid," naeris Cash.

Cash avaldas, et lisaks Charli XCX-ile oleks tema kontserdile soovinud esinema tulla ka kuulus produtsent Boys Noize. "Ta on LA-s jaanuarini. Võib-olla tuleb suvel. Ma täiega tahan, et me koos esineks," põhjendas ta.

Cashil on kontserdil saatjaks Vladivostokist pärit DJ CYBEЯ69. "Ta on tuntud rohkem fashion-maailmas ja ta mängis näiteks Kanye Westi Yeezy season kolme või nelja afterpartyl ja oli Madison Square Gardenil, kui West lasi oma kollektsiooni välja," rääkis Cash.

Cashi debüütalbumil "¥€$" kõlab 11 laulu ning need on salvestatud Londonis, Berliinis ja muusiku enda kodus. "Ma ehitasin endale stuudio koju. Ma lõpuks enam ei viitsinud lennata, süüa halba Londoni toitu ja ma lihtsalt ehitasin stuudio koju," selgitas Cash, et armasab kõige rohkem üksi töötamist.

Tommy Cashi uuest albumist "¥€$" on kirjutanud maailmakuulsad muusikaväljaanded nagu NME ja Q Magazine, mille kuuelehelist artiklit pole Cash veel ise lugenud. "Mulle ei meeldi endast asju vaadata, lugeda, kuulata," tunnistas ta.

Cash ütles, et pole varem ühegi asjaga sellist vaeva näinud nagu debüütplaadiga. "Ma arvan, et ma olen siiamaani üle elamas seda albumipohmelli. See, mis energia ma panin sisse muusikasse, on tohutu ja ma ütlen, et päevad enne, kui see album välja tuli, mõtlesin ma seda kuulates, et ma ei ole kunagi midagi sellist kuskil kuulnud ja seda ma tahtsin," oli ta rahulolev.

29. detsembril toimuv kontsert on seni Cashi suurim Eestis.