Rihanna vihjas uuele albumile sotsiaalmeedias, kui vastas fänni küsimusele, millal tema uus album ilmub Instagramis vastuseks 2019, vahendas Huffington Post.

Kahjuks jäi vastus täpselt nii napisõnaliseks ning lauljatar ei täpsustanud, mis saab albumi nimeks või millal on täpne ilmumiskuupäev.

Rihanna produtsent Kuk Harrel rääkis detsembri alguses, et lauljatari uus materjal on imeline. "See on võrratu ning rohkem ma ei ütle," rääkis ta fännidele Instagrami vahendusel.