Jõulumatkad tõid kohale sadu matkajaid

Iisakusse jõulumatkale tulnud inimesed jõudsid pärast metsarajal käimist ja loomade jälgede otsimist tallu, kus neid võtsid vastu puuskulptuurid, millele on näo andnud taluperemees Kalju Tarum, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Nurgataguse talu peremees Kalju Tarum märkis skulptuuride kohta, et midagi erilist need ei ole.

"Ega ta midagi erilist ei ole, aga minu meelest on eriline see, et mina pole silmi sisse teinud, need silmakohad on seal olnud. Mina panin ainult sinna värvi, et nad paistaks rohkem silmadena," rääkis ta.



Rohkem kui 70 kilomeetri kauguselt Väike-Maarjast pojaga Iisakusse matkale tulnud Märt Maadla imestas, kuidas asjas, mida enamik vaatab tavalise puutükina, võib mõni inimene erinevaid kujusid näha.

"See on siin nagu unenägu, et kuidas keegi on näinud siin sinu unenägu," ütles ta.

Iisaku matka eestvedaja Anne Nurgamaa sõnul võiks tänavu aasta läbi toimunud vabariigi juubelimatkadele punkti pannud jõulumatkadest kujuneda hea traditsioon.

"Eriti nii pikkade jõulupühade ajal. Loomulikult võiks jääda. See on ainult teretulnud, et saab natuke liikuda. Kokku toimus Eestis täna üle 70 jõulumatka," märkis ta.