Ott Lepland meenutas elu lapsmuusikuna: see hakkas mõjutama minu lapsepõlve

Ott Lepland meenutas "Vikerhommikus" oma muusikukarjääri algust, mil ta vaid kaheksa-aastasena osales menukatel jõulukassettidel. Suure surve tõttu jättis ta lapsmuusiku karjääri aga pooleli. "Viimase kassetiga see periood lõppes. Kogu see asi hakaks juba mõjutama lapsepõlve. Enam ei olnud aega koolis käia, tuli käia esinemas ja stuudios. Käisin järeltundides ja ühel hetkel mu ema ütles, et aitab, see asi pole seda väärt," meenutas Lepland.

Oti enda sõnul oli see periood tema jaoks aga väga õpetlik. "Mul oli see õnn, et ma sain koos töötada ja puutuda kokku inimestega, kes on tänasel päeval juba meie hulgast lahkunud. Eesotsas Ott Arderiga. See oli üks ütlemata lahe periood," tunnistas muusik.

Mõned aastad hiljem osales Ott juba TV3 talendisaates "Eesti otsib superstaari". Muusiku sõnul on ta rõõmus, et Eestis on konkursse, kus noored lauljad end proovile saavad panna. "Ilmselt võib-olla ma oleksin otsinud mingeid teistsuguseid viise või mooduseid, kuidas sukelduda Eesti muusikamaastikku. Minu arust sellised saated nagu superstaarisaade või Eesti Laul on väga vajalikud. Need on kaks platvormi on noortele mittetuntud muusikutele väga hea hüppelaud," ütles Ott, et oleks muusikaga jäänud tegelema ka siis, kui saates osalemine poleks edu toonud.

Ott tunnistas, et ta võtab hea meelega erinevatest lauluvõistlustest osa. "Ma olen selline inimene, kellele meeldivad väljakutsed. Mulle meeldib endale püstitada eesmärke ja mul peab olema see üks siht, mille poole püüelda," põhjendas ta.

Välismaa talendisaates pole Ott aga Uku Suviste kombel veel osalenud. "Ma otseselt ei ole võtnud seda teekonda jalge alla. Muidugi, miks mitte," ei välistanud ta ka seda võimalust.

Muusik selgitas, et Venemaal on paraku ilma keeleoskuseta raske läbi lüüa. Seda mõistis ta Laima Vaikule kontserdil esinedes. "Mis ma seal adusin, et kui sa vene keelt ei oska, pole sul seal mitte midagi teha. Sa võid nii hästi laulda kui tahes, sul võib olla terve publik suu ammuli, aga kui pärast tuleb tähtis mänedžer, kes tahab sinuga rääkida, aga sa ei oska vene keelt, siis ongi kõik. See on nii oluline. Praegu Uku on minu meelest väga tubli, et ta on eelkõige saanud käppa vene keele. See on number üks asi seal," kiitis ta.

Lisaks tõi Ott välja, et talendisaadete puhul on oluline olla tundmatu. "Mis puutub igasugustesse "X Factori" saadetesse välismaal, siis seal on väga oluline nüanss, et tuleksid saatesse mehed metsast. Eks see tendents on seal väga tuttav, et tulevad teiste riikide superstaarid sinna proovima. See otsitakse kohe välja ja need inimesed lükatakse kohe kõrvale," selgitas ta, et kui oled mingis riigis kõva tegija, siis seal saates väga kaugele ei jõua.

Praegu Ott välismaal võistlemisest ei mõtle. "Hetkeseisuga on kodumaalgi palju asju, mis vajavad tegemist ja toimetamist," põhjendas ta.

Jõuluajal sai aga ka Ott võtta aja maha ning veeta aega perega. "Ma sain olla kaks päeva õnneks Hiiumaal ja meil oli väga muhe perekondlik istumine. Oli vanaema, ema, minu elukaaslane, tädi, tädipojad, nende elukaaslased. Onu tuli ka lõpuks oma tütardega. Oli väga tore perekondlik olemine. Istusime, sõime, sõime kohe väga palju, jagasime kinke ja väga palju nalja sai. Soe jõuluõhtu oli, andis palju energiat. Uue hooga Tallinna tagasi tulla on jällegi mõnus, kui oled vahepeal ära käinud korraks," lausus ta.

Oma muusikast tahab Ott vaikselt edasi liikuda, katsetades erinevaid radu. "Ja läbi selle leida muusikaline suund, mis vastavalt praegusele hetkele tundub õige. Eks aeg näitab ja eks ma katsun liikuda ikka sinna suunda, kuhu mu elu mind viib," lausus Ott. Veebruaris ilmus muusikul uus singel.