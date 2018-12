Stig Rästa: asendusravi on mu elu igapäevane osa, nagu hammaste pesu

Muusik Stig Rästa rääkis ETV saates "Jõulutunnel", et elamine Addisoni tõvega on saanud tema jaoks elu igapäevaseks osaks.

Addisoni tõbi on neerupealiste puudulikkus. See on selline seisund, kus neerupealis ei tooda enam vajalikke hormoone

"Ma pean iga päev tegelema asendusraviga. Hommikul võtan ühe portsu tablette sisse, lõuna ajal teise ja õhtul kolmanda. Väga palju see mu elu ei sega. Praeguseks olen teinud seda üks 16-17 aastat. See on mu elu igapäevane osa, nagu hammaste pesu," rääkis Rästa.

Rästa rääkis oma haigusest esimest korda 2015. aastal. Ta märkis, et oli selleks ajaks haruldase haigusega elanud pikalt, mistõttu polnud selle avalikustamine enam väga keeruline.

Haigustest rääkimist peab ta tähtsaks. "Jagatud mure on pool mure. Siis ei tunne end nii üksiku või imelikuna."