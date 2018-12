"Jõulutunnel" |Katerina ja tema haruldaselt kulgev neeruhaigus

Neerusiirdamisele pääsemiseks vajab ta ülikallist ravimit Solirist ehk eculizumabi.

"Praegu on läinud tema haiguse puhul nii, et kahjuks see haigus ei ole peatunud ja on järjest uusi organeid haigeks jäänud. Tal on seedetrakt haigeks jäänud, tal on liigesed haigeks jäänud, ravi tüsistusi on tekkinud," kirjeldas Tartu Ülikooli Kliinikumi lastekliiniku vanemarst-õppejõud Aili Traat.

Katerina teab ka seda, et Eesti Haigekassa otsustas Solirise rahastamise siduda vaid ühe diagnoosiga, mis tähendab, et tema jääb sellest ravimist ilma. Katerina isa Dmitri Susini sõnul öeldi haigekassast, et vabandage, aga ei saa - ravi on liiga kallis.

"Ausalt, ei tahaks sellest rääkida isegi," vastas ta küsimusele, mida tunneb üks isa, kui haigekassa nii ütleb.

Nii jõudiski Katerina abipalve taas Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi.