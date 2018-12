"Jõulutunnel" | Ilma sisekõrvata sündinud Mihhaili lugu

Mihhail on rõõmus Narva väikemees - igati tavaline laps, nagu tema ema ütleb, aga ta sündis erilisena. Tal puudusid sisekõrva struktuurid, mis on harva esinev haigus nimega Micheli aplaasia. Avastati see juba sünnitusmajas ja sealt algas pikk tee kuulmise nimel. "Poolteist kuud hiljem olime juba Tartu kliinikus kontrollis," selgitas ema Natalia ja lisas, et diagnoosi panekuga läks veel aega. "Kuid saime teada, et laps ei kuule."

"Öeldi, et on šanss hakata kuulma, kui teha operatsioon," tõdes ema ja kinnitas, et nad valmistusid selleks pikalt. "Otsisime spetsialiste, kes suudaksid seda teha, usaldasime spetsialisti, aga esimene operatsioon ebaõnnestus," nentis ta, lisades, et näo- ja silmanärv said pihta, mis avastati seadistamise käigus. "Siis oli teine operatsioon, jällegi Saksamaal, aga hiljem seadistuse käigus selgus, et implantaat oli paigast nihkunud, sajandiku millimeetri jagu, millest aga piisas, et helisid enam mitte kuulda."

Mihhaili operatsioonid on tasunud haigekassa, aga kolmeaastast last üksinda Saksamaale ei saada. Sõidutoetuse eest on ema tänulik lastefondile. Nüüd askeldabki poiss kodus nagu kosmosemehike, antenn ja aparaat teda tegutsemast ei sega. "Implantaadis on 12 elektroodi, tuleb kontrollida, kuidas see töötab, kuidas aju heli vastu võtab," selgitas ema.