"Jõulutunnel" | Karvakadu põhjustavat alopeetsiat põdeva Sara Sofia lugu

Loo peategelane Sara Sofia kinnitas "Jõulutunnelis", et just tänu lastefondile ja projektile Freedom Hair on ta juba kolm ja pool aastat saanud kanda parukat. Samuti on taastub tal vähehaaval kulmude, ripsete ja juustekarvade kasv. "Koos parukaga on mul lihtsam tunda enda sisemist rõõmu kui ma käin koolis ja ujumas," tõdes ta.

Samuti tõi Sara välja, et kunagi, kui tal ei olnud parukas, siis iga inimene, kellega ta kohtus, vaatas teda sellise näoga, nagu ta oleks veider. Oma kümne eluaasta kohta on Saral olnud võimalus elada nii Belgias, Ameerikas kui ka Eestis. Esimestel eluaastatel Belgias elades märkas kahe ja poole aastase Sara ema märkas, et tema tütrega on toimumas midagi, millele ta seletust ei osanud leida. "Mina olin tegelikult tööreisil ja kui ma tagasi tulin, siis vaatasime, et tal on kusagil taga laik, kus juukseid ei ole, aga me mõtlesime, et äkki ta on ise ära katkunud," selgitas ema Kadri.

"Arst ei olnud kunagi näinud sellise haigusega patsienti, aga kuidagi internetiga koos diagnoosisime selle ära," ütles ema ja lisas, et pärast seda ei tulnud mitte hingerahu, vaid hoopis enese süüdistamise faas. "Võib-olla oleks mingis faasis pidanud midagi teisiti tegema, paljud inimesed tegid igasuguseid ettepanekuid, kuidas teda ravida, samuti andsid paljud mõista, et ise oled liiga aktiivne ja laps ei saa piisavalt tähelepanu," tõdes ta ja kinnitas, et see faas tuli lihtsalt üle elada.