"Jõulutunnel" | Trad.Attack! esitas loo "Säde"

Lugu "Säde" on pärit albumilt "Kullakarva", mis ilmus möödunud aasta suvel ja on seni viimane bändi Trad.Attack! album. Pärast seda on nad välja andnud mõned singlid, mis on viidanud ka nende muusikalisele suunamuutusele, kõlades uutes lugudes veelgi moodsamalt