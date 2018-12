Juba 1999. aastast on esimene jõulupüha ETV-s "Jõulutunneli" päev. Koos aegade paranemisega on suurenenud ka annetused ja nende toel sõidavad Eesti kaugematessegi paikadesse mammograafi ja eesnäärmevähi diagnoosibussid, aidatud on diabeedihaigeid lapsi, hangitud Haapsalu keskusesse kõnnirobot ja külmutuautod Toidupangale. Kokku pea 3 miljonit eurot on lahketelt annetajatelt jõudnud abivajajatele.

Samuti tehti sissevaade Tallinna lastehaigla enneaegsetele lastele mõeldud perepalatitesse, mida toetati "Jõulutunnelis" möödunud aastal 224 000 euroga.