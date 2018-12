Steve Coogan ja Rob Brydon reisivad Hispaanias

ETV2 alustab täna Michael Winterbottomi "Reisi Hispaaniasse" näitamist. Briti näitlejate ja koomikute Steve Coogani ja Rob Brydoni triloogia kolmas osa on ETV2 ekraanil seriaalina, originaal "The Trip To Spain" valmis esmalt täispika filmina eelmisel aastal järjena Winterbottomi lavastatud reisidele Inglismaal ja Itaalias.

Coogan ja Brydon mängivad filmis/sarjas iseennast ning külastavad hotelle ja söögikohta, lauas ja autos aga arutlevad üpris koomilises võtmes elu üle ning parodeerivad tuntud filme ja näitlejaid.

6-osalise sarja "Reis Hispaaniasse" (The Trip to Spain, Inglise 2017) esimene osa on ETV2 ekraanil täna, jõululaupäeval kell 19:30.



Steve'i ja Robi esimene peatuspaik on Baskimaa sadamalinn Getaria, kus külastatakse Txoko restorani ja peatutakse hotellis Parador de Hondarribia.