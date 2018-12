Eesti naised välismaalt tagasi: siin on loodust, ruumi ja õhku

Saates "Hommik Anuga" oli külas neli Eesti naist, kes on aastaid elanud välismaal, seal ka läbi löönud, ent tulnud tagasi elama ja töötama Eestisse. Saatejuht Anu Välba uuris, miks mujal pole parem ja mida on võõrsil elatud aastad neile õpetanud.

Finantsjuht Kerli Altmart elas 13 aastat Šotimaal. "Seal arenesin tasapisi finantsjuhiks ja selle pakikesega tulin tagasi: nüüd olen multifunktsionaalne raamatupidaja," ütles Altmart.

Koolitusjuht Lea Kreinin elas välismaal 17 aastat: samuti Šotimaal, lisaks Ungaris ja Kanadas. "Töötasin ülikoolides eesti keele ja kultuuri lektorina, nüüd töötan Eesti Instituudis ja ajan ka Eesti asja," tutvustas ta end.

Režissöör ja õpetaja Liina Särkinen elas 9 aastat Inglismaal. "Omandasin seal magistrikraadi ja jäin tööle sinna ülikooli," rääkis ta. Kuna ta kohe erialasele tööle ehk filmirežissööriks ei pääsenud, tegi ta algul muid asju, näiteks aitas lapseootel neide vanuses 13-19, hiljem sai tegelda filmiproduktsiooni ja filmiüritustega.

Kultuuriprojektide juht Evelin Sennett elas samuti Inglismaal, Londonis, 10 aastat. "Olin nagu hunt Kriimsilm, pidasin mitut ametit," märkis ta. Ta korraldas ka Eesti kultuuriga seotud üritusi ja sellega tegeleb siiani ka Eestis.

Arutleti, miks ära minna ja miks tagasi tulla.

Lea Kreinin rõhutas, et Eestis on tore elada, aga sellest ei pruugi enne aru saada, kui olla mujal elanud ja võõrast leiba söönud. Evelin Sennett ütles, et läks lihtsalt reisima ja jäi Londonisse pidama.

Selgus ka, et ega meid seal Briti saartel nii hästi ei teata, kui me arvame. "Produktsioonifirmades visati nalja, et kus te seal elate, igludes, eks," kommenteeris Liina Särkinen. "Algul on see naljakas, aga lõpuks ma saingi hüüdnime Eskimo."

Ta rääkis ka, et lapse koolis küsis õpetaja, et kas lähete jõuluks Lätti ka? Vastuse peale, et ma ei käi tavaliselt jõuluks Lätis, ütles õpetaja: ega ma neid Balkani maid nii hästi ei tea.

Võõrsilelu plussidena toodi välja teenindust: kui Suurbritannias on kombeks iga müüjaga nalja visata, siis Eestis võivad pilgud tappa kasvõi selle eest, kui pangakaarti kohe üles ei leia. Miinustena märkisid naised Londoni kära, müra ja õhupuudust.

"Meil on siin ikkagi loodus, turvalisus ja palju ruumi," kostis Kreinin.

Sellegipoolest imestatakse, miks tulla Eestisse tagasi. "Inimesed ei mõista, miks ma tagasi tulin, arvatakse, et mujal on parem," ütles Altmart.

Vaadake kogu vestlust videost.