Saara Kadak: oskame nüüd emasid-isasid mängida

Saates "Hommik Anuga" on 23. detsembril külas perekond Saara Kadak ja Märt Pius koos tütre Susannaga. Aastase lapse vanemad räägivad, kuidas on laps neid muutunud elus ja töös.

Saatejuht Anu Välba meenutas kõigepealt Saara ja Märdi kohtumist filmi "Nullpunkt" (2014) võtetel, sealtpeale jäidki näitlejad kokku, nende elu muutus aga pärast esimese lapse Susanna sündi.

Saara Kadak nentis, et lapse sünd on enamat, kui ta ette suutis kujutada. "Paras pauk, imetamine, magamata ööd, aasta aega on päris karm, aga nüüd on juba hästi," rääkis Kadak.

Märt Pius lisas, et kõik see on ka seda väärt. Näitlejad on ühel nõul ka selles, et laps andis palju juurde neile kui inimestele ja neile kui näitlejatele.

"On mingid tunded, mida inimene ei olegi enne võimeline kogema, kui tal ei ole last," rääkis Märt Pius.

"Lisaks me oskame nüüd emasid-isasid mängida," rõhutas Saara Kadak tähtsaid uusi kogemusi näitlejatöös.

Vaadake kogu vestlust videost.