"Ongi Koik": saame olla terve aasta sead

Kõigepealt tekkis saatejuht Jüri Koigil küsimus, miks tunnel? "See on jube morbiidne," nentis Koik ETV2 saates "Ongi Koik".

Ometi leidis ta, et tunnelit on vaja, sest esiteks jääb Haigekassa lootma heade inimeste abile, kui on vaja päästa Eesti laste elusid, teiseks saavad need head inimesed olla aasta otsa sead, sõita mööda Gonsiori tänavat valepidi, oo-üü-tada ja edendada koduvägivalda, ent parandades "Jõulutunneli" annetusega sitta korraldust riiklikul tasandil, on ikkagi võimalik olla aasta lõpuks hea inimene.