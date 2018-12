Koolid said jõulukingiks Pajusaare ja Tungla lastelool põhineva mängu

Pillihunt tuleb selleks, et muuta orkestripillide tundmaõppimine elavamaks ja mängulisemaks. Eesti Kontsert sai Dallase Sümfooniaorkestrilt loa kasutada nende salvestatud meloodiat erinevate pillide esituses. Sellele liideti pildid, kus on Pärnu Linnaorkestri ja Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri mängijad koos oma pillidega. Nii näevad lapsed pilliheli kuulates, kuidas pill välja näeb, kui suur see on ja kelle esituses seda ka Eesti lavadel näha võib.

Mäng on õpetlik, sest Pillihundi (näitleja Andero Ermel) kehakeelest näeb, kas vastus oli õige või vale ja möödapaneku korral tuleb ekraanile ka õige pilli nimetus. Kui esimese korraga ära ei tunne, saab kuulamist korrata. Lõpuks kuvatakse ekraanile ka õigete vastuste arv. Nii et nüüd saab mängulisel viisil läbi viia ka kooli muusikaõpetuse kontrolltööd. Laagna Gümnaasiumi lapsed katsetasid mängu ja õpetaja Lii Leitmaa sõnul olid õhinaga asja juures ka need, kes muidu osa võtta ei soovi.

Mängu rahastas Eesti Haridus-ja Teadusministeerium, teostas arendaja Kahro Raie ja mõtlesid välja Eesti Kontserdi produtsent Heili Vaus-Tamm koos assistent Farištamo Elleriga.