"Ärapanija" aastavahetuse erisaade tegeleb kirjavigade, mitte uudistega

"Elu omapära on see, et ta on sageli traagiline, sageli naljakas. Tõsiselt suudavad elu võtta ilmselt ainult need, kel huumorisoon täiesti puudub. Nalja saab iga päev ja naljakaid uudiseid tuleb lakkamatult igast august, sest sel nimel toodavad neid suured meediaorganisatsioonid," ütles Juur "Ringvaatele".

Ta lisas, et selliste uudiste puudust, mida saates käsitleda, küll ei ole. Kogu aasta uudiseid nad läbi ei võta. "Eks me tegeleme sellega, mis meelde tuli." Ta nentis, et Trumpile ega Putinile ta väga tähelepanu pole pööranud. "Mind uudised üldse ei huvita. Mind huvitav ilm, tervis. Sellised asjad. Ma saan aru, et uudisevaev on suur."

Mart Normet sekundeeris, et "Ärapanija" tõesti uudistega ei tegele. "Me tegeleme ainult kirjavigadega".

"Ärapanija" jõuab aastavahetuse programmi raames ETV eetrisse kahel korral.