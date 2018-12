"Õnne 13" aastavahetuse erisaates keeratakse ajalooratast

"Mulle meeldivad need pöörasused ja absurdsused. Hirmsasti meeldivad. Laval saab seda vähe teha ja kui "Õnnes" seda tehakse, siis ma teen suurima rõõmuga kaasa," nentis Helgi Sallo "Ringvaatele". Sallo ei ole Almana Estonias esimest korda. "Tagasi olla on päris huvitav."

"Laine kindlasti ei ole Estoniasse sattunud," märkis Luule Komissarova. "25 aasta jooksul pole sellist momentigi olnud." Ta lisas, et Lainel on Estonias väga huvitav olla. "Aga tal on oma viga küljes. Kui palju ta siin näeb või kui palju ta siin ei näe. Aga kindlasti huvitav."

Kuigi ei tohi väga rääkida, mis aastavahetuse episoodis saama hakkab, siis on selge, et Alma satub seal Estonia lavale ja kannab seljas oma vana kostüümi. "Minu teada on see kleit õmmeldud siis, kui Voldemar Panso sai 50. See on 31 aastat tagasi. Minu suureks üllatuseks läks see Almale selga," ütles Sallo. "See on siis tõsi, et mida vanemaks inimene saab, seda enam ta hakkab jälle kokku kuivama."

Laval peab Sallo mängima 40-aastast naist. Estonia direktor Aivar Mäe ütles, et see on uskumatu, milline Helgi Sallo tänasel päeval välja näeb. "Kui hea näeb välja ja millised võimalused on teatril teha teda veel nooremaks. Ma ütlen, et ainult teatris saab ajalooratast keerata. Ainult teatris."

"Õnne 13" erisaade on eetris 31. detsembril kell 20.30.