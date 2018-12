Vahur Kersna: Evelin Ilves on tugeva Eesti naise sümbol ja võrdkuju

Kersna tunnistas, et seda on tema käest palju küsitud, miks Urmas Oti ja Jaak Joala järel otsustas ta dokumentaalfilmi teha just Evelin Ilvesest.

"Tegelik põhjus on see, et minu kallis abikaasa on neli aastat parlamendiliikmena võidelnud lähisuhte vägivalla ohvrite eest ja selle vägivalla vastu. Ma olen selles infoväljas sees olnud ja võin öelda, et see ränderaamistik on teise-kolmanda-neljanda järgu teema. Tegelikult on Eesti kõige olulisem teema on see, et kolmandik meie peredest on see, kus reaalselt toimub vägivald, mida näevad lapsed. Kolmandikus peredes on mehed pahad oma naiste vastu."

Ta selgitas, et Evelin Ilvesega on tema eelräägitu seotud seepärast, et Evelin Ilves on tema meelest tugeva Eesti naise sümbol ja võrdkuju. "Ta on käinud läbi paksust ja vedelast. Temas kehastub mitmeid Eesti naisele iseloomulikke jooni – töökus, loomingulisus, jonnakus, kangus ja ta on olnud eeskuju. Ta on olnud tähelepanu valguskiirtes pikemalt kui ükski teine Eesti naine. Tema järgi on joondutud. Tema peale on lastud õhku välja. Ta on täitnud sellist rolli, mida ükski naine ei ole teinud."

Seetõttu on Kersna meelest väga huvitav jälgida Evelin Ilvese saatust – kuidas ja miks see on niimoodi kujunenud ning kuidas ta on hakkama saanud. "See on väga õpetlik ja väga tähtis."

Lähisuhtevägivalla märkust täpsustades lisas Kersna, et naine peab olema suuteline minema läbi elu sirge seljaga. "Mitte laskma ennast alandada ega mõnitada. Ma räägin nii otseselt kui ka kaudselt. Evelin ei ole seda kunagi teinud ja ta on selles mõttes eeskuju."

Kersna ütles, et kuigi Evelin Ilvesest on olnud miljoneid uudiseid ja intervjuusid, siis korraliku käsitlust temast kui fenomenist ja inimesest senimaani ei olnud. "Minu arvates räägib ta selles saates esimest korda eriti avatult. Eriti ausalt, eriti selgelt ja ka eriti huvitavalt."

Ta lisas, et Ilves pole tema meelest kõiki teemasid enda jaoks ära lahanud. "Kui sa oled elanud sellist elu, siis see koguneb kõik sinu sisse ja ühelt hetkel inimene tahab seda kuidagi vormistada või välja öelda. Ma arvan, et temal oli ka see soov. Nüüd lõpuks on aeg küps. Nüüd lõpuks ta vaatab selja taha ja ütleb, et jah, 50 aastat on elatud ja selline oli minu elu."

Kersna kinnitas, et Ilves usaldab teda. "Teisiti ei oleks see võimalikki. Ei ole mingit temapoolset survet küll olnud. Vastupidi, sealt on hästi koostööaldis suhtumine."

Ta tõdes, et nn Komeedi terassi juhtumist ei pääse üle ega ümber. "See intervjuu, mille me tegime, selle pikkus oli 5 tundi ja selleks hetkeks, kui me jõudsime terassile, ta oli ennast soojaks rääkinud. Ta räägib minu arvates väga targalt, väga küpselt, väga läbimõeldult sellest. Väga siiralt ja ausalt."

Evelini suudlus on huvitav teema, leiab Kersna. "Sa pead vaatama seda saadet poolteist tundi, et jõuda sinnani välja ja mõista, mis seal taga tegelikult on. See saade ei ole väga lammastele. See on nendele, kellel on aega ja huvi jälgida inimest. Elada kaasa tema saatusele ja püüda teda mõista, miks mõned asjad lähevad nii nagu nad lähevad. Ja võrrelda enda eludega. Telesaatel ongi mõtet siis, kui ta paneb sind mõtlema enda elule, otsustele, valikutele ja ka tulevikutele."

Dokumentaalfilm Evelin Ilvesest on ETV eetris 3. jaanuaril.