Hannes Hermaküla katsetas, kas kartul ja sibul hoiavad auto paremini jäävabana kui kemikaal.

"Ringvaate" reporter Hannes Hermaküla üritas välja selgitada, millise vahendiga on kõige parem hoida auto jäävabana. Tuleb välja, et keemiat pole vajagi, piisab sellest, kui sul on sibul või kartul. Väidetavalt, kui sibula või kartuliga oma auto esiklaas kokku määrida, jääd sinna ei teki.

"Tingimus on, et need asjad tuleb esiklaasi peale panna siis, kui temperatuur on üle nulli ehk ei tohi olla veel n-ö jäätavaid temperatuure," selgitas Hermaküla.

Kartuliga auto esiklaasi määrides tekkis Hermakülal kõhe tunne. "Just tegin klaasi puhtaks ja nüüd määrin ta mingi jamaga kokku. Vähemalt ökojamaga, ei ole keemia."

Kui esimese osa määris ta kartuliga, siis sellest järgmise osa määris ta sibulaga. "Sibulaga on lihtsam määrida. Sibulas on seda mahla rohkem."

Esiklaasi kolmanda osa määris Hermaküla üle keemia ehk jäävastase vahendiga. "Kõige paremini see pritsiosa just ei tööta, aga vast saab hakkama."

Pärast seda jättis ta auto külmakraade ootama. TalTechi toidutehnoloogia dotsent Katrin Laos selgitas ka, miks kartulit ja sibulat esiklaasile määrides peaks jää sinna mitte tekkima.

"Süsivesikud või suhkrud võivad küll langetada selle vee kristalliseerumistemperatuuri, aga mitte piisavalt. See võib-olla töötaks –1 kraadi juures, härmatisega. Aga kui meil on temperatuur alla –1 ja –5, siis see ei tööta. Tõelises Eesti külmas ei tööta," ütles Laos.

Jäävastase vahendi kasutamine aga võiks töötada, leiab Laos. "On aineid, mis tõepoolest seda vee kristalliseerumistemperatuuri viivad piisavalt madalale, et seda jää kristalliseerumist takistada. Need ained on ka näiteks auto jahutusvedelikus kasutatav etüleenglükool. Viimasel ajal kasutatakse pigem propüleenglükooli, mida kasutatakse ka toiduainetes lisaainena, näiteks jäätises," lisas Laos.

Katse tulemus oli selline, et koht, mida oli määritud kartuliga, tekkis jää. "Isegi vaata et paras kogus," nentis Hermaküla. "Sinna, kuhu on pandud sibul, tundub silma järgi, et tekkis tsipakene vähem." See osa, kuhu oli pandud jäävastast vahendit, oli aga tõepoolest suhteliselt puhas. "Kojamehed korra lükkasid ja lükkasid selle jää ära."

Hermaküla järeldus: kemikaal natukene töötab, kartul ja sibul ei kipu kohe üldse töötama.

Laos usub, et kartulist ja sibulast võib paremini töötada hoopis õun. "Sellepärast, te seal on rohkem lihtsuhkruid ja lihtsuhkrud viivad seda kristalliseerumistemperatuuri allapoole."