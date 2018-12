Toomas Luhatsi filmisoovitused pikkadeks pühadeks: Lotte, Aquaman, Bumblebee ja Mary Poppins

"Loomulikult kui tuleb jõuluvaheaeg ja detsembri lõpp, siis kinod panustavad eriti sinna, et kinodes oleksid eriti head filmid," märkis Luhats.

"Oma hea Eesti asi – 1. jaanuaril alustab esilinastustega "Lotte ja kadunud lohed". Ma arvan, et Janno Põldmal ja Heiki Ernitsal, kes selle filmi ja Lotte maailma on loonud, neil härradel on mingisugused tundlad peas, sest nemad väga täpselt tunnetavad ära, mida pered ja lapsed tahavad, eriti lapsed."

"Nemad oskavad selle filmi selliseks voolida, et kui sa lähed seda lapsega vaatama, siis sa jääd seda ise ka vaatama, ja pärast tunned, et oh, tegelikult see film oli justkui mulle, ei olnudki lastele," ütles Luhats.

"Nad otsivad seal kadunud lohesid, seal on Lotte saanud väikese õe Roosi. Tasub seda Roosit ka tähele panna. Mina ei tea, mis neil Ernitsal ja Põldmal on täpselt peas, et äkki nad tahavad selle Roosi ümber veel mingisuguse kangelase luua. Väga armas on see Roosi."

""Aquaman" on ikkagi selline seiklus, et tuleb hoida kuskilt kinni. Mina läksin seda vaatama väga suure skepsisega, sest mulle see Jason Momoa, kes peaosas on, mingisugust väga erilist muljet ei ole jätnud," sõnas Luhats.

"Nicole Kidman, Amber Heard, Dolph Lundgren, Jason Momoa, Willem Dafoe – see on siuke tulevärk, et see on nagu "Troonide sõda" ja "Tähtede sõda", ainult et vee all. Kui sa vaatad seda veealust maailma näiteks 3D-s, siis sul on siuke tunne, et sulle on endale lõpused kasvanud. Ma pärast kontrollisin, et kasvanud. Aga tunne oli täpselt selline, et saaks vee all hingata."

Ta kinnitas, et see film pole mingisugune n-ö meestekas, vaid see on kõigile, tervele perele. "Ma arvan, et neid inimesi, kes pärast seda filmi jäävad ükskõikseks, on väga vähe. Mina tahan seda ühe korra veel vaatama minna ja ma vaatan tõesti väga harva filme kaks korda. Väga harva."

"Need, kellele meeldivad transformerid, siis Bumblebee on selline Volkswageni põrnikas, transformeeruv robot. Filmi lugu algab California väikelinnas, kus üks tüdruk Charlie, kes saab kohe 18, saab endale selle Bumblebee sünnipäevaks, ja siis hakkavad juhtuma põnevad seiklused," kirjeldas Luhats.

"Seal on mängus sõjavägi, seal on mängus vaenulikud transformerid, kelle vastu Bumblebee hakkab koos oma perenaisega võitlema. See on mõnus seiklusfilm. Ei ole väga vägivaldne, võib lapsega julgelt vaatama minna. Väga äge seiklus selle sõna kõige paremas mõttes."

Ta lisas, et selle filmi puhul tasub esile tõsta ka heliriba. "Heliriba lood on kõik kuskilt 80. aastatest, n-ö minu neiupõlvest. Ma ikkagi kuulasin ja nautisin seda," lisas ta.

"See ei ole ka heas mõttes eesti film, kus on selline 60-sekundiline panoraam ja mõtlik paus. See on ka ikkagi tehtud Disney parimate näpunäidete järgi. Peaosas on Emily Blunt, kes on praegu Hollywoodis väga kuulus ja väga suur staar, nii et ma soovitan seda kindlasti vaadata," rääkis Luhats.