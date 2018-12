Miley Cyrus kirjutas tuntud jõululoole uued sõnad, milles seisab naiste õiguste eest

Miley Cyrus osales populaarses teleshows "The Tonight Show With Jimmy Fallon", kus esitas kuulsat jõululaulu "Santa Baby" hoopis uues kuues, vahendas BBC.

Kui originaallaul räägib naisest, kes ihkab jõuludeks autot, jahti ja kalliskive, siis Miley Cyruse versioonis on need soovid asendunud ühtlase palgataseme ja võrdse kohtlemisega. Popstaari versioonis ei vaja naine uhkeid kingitusi, sest on võimeline need endale ise ostma.

"Ma ei vaja teemante, raha või aktsiaid. Mitte midagi, mis tuleks karbis. Ma ei vaja rohkem mõttetuid asju, neid on mul küll. Ja ma ostan kõik vajamineva ise," laulab Miley Cyrus uusversioonis.

Lisaks materiaalsetele asjadele, on Cyrus juhtinud tähelepanu ka naiste väärkohtlemisele. "Kallis jõuluvana, mulle meeldiks teada, et mingi ignorantne jobu ei krabaks tööl minu tagumikku," kõlavad laulusõnad.

Loo originaalversioon on salvestatud 1953. aastal ning seda esitab Eartha Kitt. Naine laulab, et on olnud väga hea tüdruk ja ootab selle eest uhkeid kingitusi.