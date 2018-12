Vaata, mida toob aastavahetus ETV-s

31. DETSEMBER

Kell 10.00 "Hommik Anuga. Aastalõpu eri"

Anu Välba toob aastavahetuse erisaates vaatajate ette eksklusiivsed ja skandaalsed eetrisse mittejõudnud intervjuud. Muusikalise erikülalisena esineb ansambel Swingers. Üle mitmekümne aasta on stuudios Ervin Lillepea ja Siiri Känd, kes esitavad oma legendaarse aastavahetuse hiti "Tule õeke!"

Kell 11 "EV100. Elamuste aasta"

Eesti Vabariigi juubeliaasta eredatest hetkedest teeb ülevaate Priit Kuusk.

Kell 12.00 "Võidab see, kellel on kõige hullem mees"

Mis tunne on olla Eestis 24-aastane vallaline naine? Piret Krumm ja Katariina Tamm vaatavad irooniliselt tagasi juhtumistele oma elus ja suhetele meestega, kelle definitsioon tänapäeval järjest ähmasemaks muutub... Autorid Diana Leesalu ja Paavo Piik, režissöör Rene Vilbre.

Piret Krumm ja Katariina Tamm - "Võidab see, kellel on kõige hullem mees" Autor: Siim Vahur



Kell 13.15 "Eesti matus"

Esimest korda jõuab tele-ekraanile ülimenukas Draamateatri etendus, mille autor on Andrus Kivirähk. Matused on tänapäeval tihti ainuke koht, kus kõik sugulased kokku saavad. Elustuvad ühised mälestused ja lõkkele löövad vanad kired. Mida arvata matustest, mis pulmadeks kipuvad kujunema? Lavastaja Priit Pedajas, mängivad Tõnu Kark, Aleksander Eelmaa, Lembit Ulfsak, Kersti Kreismann, Ester Pajusoo, Merle Palmiste, Külli Reinumägi, Jan Uuspõld ja Martin Veinmann.

Kell 14.55 "Sajaga edasi, Eesti!"

Tujuküllased otselülitused aasta viimase päeva kõige ägedamatele pidudele üle Eesti! Säravad külalised, meeleolukas muusika ja huumor! Saatejuhid Karmel Killandi, Margus Saar, Jüri Muttika ja Heleri All.

Kell 15.30 "Hea tuju maaletooja. Anne Veski"

Anne Veski on eestlasi rõõmustanud laval juba 40 aastat ja sel puhul andis Eesti armastatuim lauljanna intervjuu Karmel Killandile. Juttu tuleb nii Anne kujunemisaastaist sünnilinnas Raplas, lavakarjääri tipphetkedest Eestis ja ka väljaspool. Samuti sellest, mis kogu selle uhke sära taha jääb. Kaamera saab võimaluse piiluda ka Anne koju, kus tema abikaasa Benno Beltšikov paljastab nii mõnegi põneva senikuulmata seiga legendaarse diiva elust.



Kell 16.30 "Sajaga edasi, Eesti!"

Tujuküllased otselülitused aasta viimase päeva kõige ägedamatele pidudele üle Eesti! Säravad külalised, meeleolukas muusika ja huumor! Saatejuhid Karmel Killandi, Margus Saar, Jüri Muttika ja Heleri All.

Kell 17.00 "Ringvaate eri. Reikop sööb"

Tujuküllane ülevaade, millised on 2018. aasta toredamad maitseelamused nii Marko Reikopi kui ka teiste tuntud inimeste taldrikutes.



Kell 17.45 "Sajaga edasi, Eesti!"

Otselülitused kõige ägedamatele pidudele üle Eesti! Säravad külalised, meeleolukas muusika ja huumor! Saatejuhid Karmel Killandi, Margus Saar, Jüri Muttika ja Heleri All.



Kell 18.00 "Jan Uuspõld. Oma jope"

Jan Uuspõld on elu sisse puhunud paljudele tuntund naljategelastele, nüüd jõuavad need värvikad karakterid esimest korda televaatajate ette komöödialavastuses "Oma jope". Teiste seas ootab ees värvikas kohtumine legendaarse Zorro, rullnokk Petsi ja soomlase Sakari Mäkeläga. Lisaks on koosseisus saksofonil Mairo Marjamaa ja klahvpillil Rene Puura. Stsenaristid Gerli Tiganik ja Jan Uuspõld, režissöör Rene Vilbre.

Jan Uuspõld Autor: Kairit Leibold/ERR

Kell 18.40 "Sajaga edasi, Eesti!"

Otselülitused kõige ägedamatele pidudele üle Eesti! Säravad külalised, meeleolukas muusika ja huumor! Saatejuhid Karmel Killandi, Margus Saar, Jüri Muttika ja Heleri All.



Kell 19.00 "Elu parim nali"

Mis on need lood ja naljad, mis läbi aegade eestlasi naerutanud? Gaute Kivistiku juhitud huumorisaates räägivad tuntud ja armastatud eestlased, mis neid telekat vaadates kõige rohkem naerma on ajanud. Paimaid nalju meenutavad Mait Malmsten, Andrus Kivirähk, Anne Veesaar, Olav Osolin ja teised tuntud huumorisõbrad.



Kell 20.00 "Sajaga edasi, Eesti!"

Otselülitused kõige ägedamatele pidudele üle Eesti! Säravad külalised, meeleolukas muusika ja huumor! Saatejuhid Karmel Killandi, Margus Saar, Jüri Muttika ja Heleri All.



Kell 20.30 "Õnne 13"

Menusarja suur aastavahetuse eri. Laine ja Alma ekslevad rahvusooperis Estonia, kus Alma satub suisa lavale esinema. Ministrid kutsuvad Mare ja Are Toompeale! Jürka paneb Õnne 13 maja põlema! Allan ei ela seda kõike üle!

Kell 21.10 "Sajaga edasi, Eesti!"

Otselülitus EV100 juubeliaasta lõpupeole Tallinna Vabaduse väljakule.



Kell 21.15 "Ärapanija"

Lugupeetud Eesti Vabariigi president, Riigikogu esimees, Eesti ja Läti maksumaksjad! Nüüd läheb panemiseks! Pange vaim valmis! Stuudios panevad Mart Juur ja Peeter Oja.

Kell 21.35 "Sajaga edasi, Eesti!"

EV100 juubeliaasta lõpupeo otseülekanne Tallinnast Vabaduse väljakult koos suurejoonelise kontserdiga.

Kell 22.15 "Ärapanija"

Äratus! Pane pult käest ära ja pane tähele. Ärapanija jätkub. Pannakse pihta ja paika! Saatejuhid Mart Juur ja Peeter Oja.

Kell 22.45 "Sajaga edasi, Eesti!"

EV100 juubeliaasta lõpupeo otseülekanne Tallinnast Vabaduse väljakult.



Kell 23.50 "Sajaga edasi, Eesti! Eesti Vabariigi presidendi uusaastatervitus"

Otselülitus EV100 sünnipäeva-aasta lõpupeole Pärnusse, kus president Kersti Kaljulaid peab uue aasta tervituseks kõne.

Kell 23.55 "Sajaga edasi, Eesti! Eesti Vabariigi hümn"

Kell 00.00 "Sajaga edasi, Eesti!"

Otselülitus EV100 juubeliaasta lõpupeole.

Kell 00.10 "Anne Veski. 40 aastat laval"

Vahetult enne 2018. aasta lõppu toimus Saku Suurhallis suurejooneline kontsert, kus kõlasid palavalt armastatud Anne Veski parimad hitid, aga ka uued lood. Suur soolokontsert oli pühendatud Eesti suurimaks staariks nimetatud laulja karjääri 40. juubelile. Erikülalistena olid laval Koit Toome, Uku Suviste ja The Swingin' Sisters. Režissöör Ove Musting, produtsent Ruth Heinmaa.

1. jaanuar

2019. aasta esimese päeva täidab ETV parimate Eesti filmidega – kui päeva alustab suur filmimaraton Eesti filmiklassika seltsis, siis päevale paneb punkti auhindadega pärjatud ja publiku südamed võitnud "Seltsimees laps". Jaanuari esimesel päeval kõlab ETV ekraanil aga ka parim muusika, kui vaatajad saavad osa traditsioonilistest uusaastakontsertidest.

Filmimaraton!

Kell 7.45 MF "Kevade"

Kell 9.15 MF "Suvi"

Kell 10.40 MF "Sügis"



Kell 12.15 Viini Filharmoonikute uusaastakontsert 2019 (Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker 2019)

Viini Filharmoonikute uusaastakontsert Autor: Morrison

Kell 17.55 Eesti Kontserdi ja Hennessy uusaastakontsert



Kell 21.20 Riigikogu esimehe uusaastatervitus

Riigikogu esimehe Eiki Nestori uusaastatervitus.



Kell 21.25 MF "Seltsimees laps"

Tele-esilinastus! On aasta 1950, stalinismi kõrgaeg. Kuueaastase Leelo silme all arreteeritakse tema koolidirektorist ema ja viiakse püssimeeste vahel ära. Ema lubab tagasi tulla, kui Leelo on hea laps, aga kui hästi ka tüdruk käituda ei püüa, ema ei tule ikka. Film vaatleb läbi lapse silmade õhus olevat kahtlustusi, hirme ja kahepalgelisust, mida lapsel oma siiruses on keeruline mõista. Film põhineb armastatud kirjaniku Leelo Tungla autobiograafilistel romaanidel "Seltsimees laps ja suured inimesed" ja "Samet ja saepuru" ning on valminud Eesti Vabariigi 100. juubeliaastaks. Režissöör Moonika Siimets. Osades Helena Maria Reisner, Tambet Tuisk, Eva Koldits, Liina Vahtrik, Juhan Ulfsak, Lembit Peterson, Maria Klenskaja jt.

"Seltsimees laps" Autor: Kaader filmist